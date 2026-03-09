공천 신청 안 한 오세훈, 국힘 ‘절윤’ 결의문에 “선거 치를 수 있는 최소한의 발판”

국민의힘 광역단체장 경선 후보 공천 신청을 하지 않았던 오세훈 서울시장이 당 의원들의 ‘윤 어게인’ 반대 등의 내용을 담은 결의문 채택을 두고 긍정적으로 평가했다. 오 시장이 향후 공천 신청 여부를 포함해 어떤 행보를 보일지 주목된다.

오 시장은 9일 페이스북을 통해 “우리 당 소속 의원 전원 명의로 절윤을 천명하는 결의문을 채택한 것으로 의미 있는 변화가 시작됐다”고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 9일 오후 서울 중구 서울시청 인근에서 김길성 중구청장 및 시의원 등 관계자들과 함께 국민의힘이 이날 발표한 결의문과 관련해 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

이어 “수도권 출마 후보자들이 이제 선거에 임할 수 있는 최소한의 발판이 마련된 것”이라며 “이번 결의문이 선언에 그치지 않고 하나하나 실천돼 국민의 신뢰와 사랑을 받는 정당으로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

오 시장은 이날 서울 중구 서울시청 인근에서 국민의힘 소속 구청장, 시의원들과 만찬을 한 뒤 기자들과 만나서도 “참으로 다행스럽고 감사한 일”이라고 강조했다.

그는 “계엄을 둘러싼 우리 당의 명확한 입장 표명과 절윤을 실천으로 옮기지 않는 당 지도부의 노선 때문에 수도권에서 도저히 선거를 치르기가 어려울 정도로 민심이 우리 당에 적대적이었다”며 “이런 상황에서 공천 신청에 앞서 당의 입장이 정리되길 간절히 바랐고, 그 바람이 의원총회의 결의문 채택으로 이어졌다”고 덧붙였다.

다만 오 시장은 추후 공천 신청 여부에 대해선 즉답을 피했다. 그는 “당이 앞으로 일정을 어떻게 잡을지 알 수가 없다”며 “당과 의논해 가면서, 오늘 결의문이 어떻게 실천돼 가는지 지켜보며 결정할 문제라고 생각한다”고 말했다.

앞서 그는 국민의힘 광역단체장 후보 공천 신청 마감 시한인 8일까지 신청서를 내지 않았다. 당 안팎에선 국민의힘 지도부가 중도·부동층을 끌어안아야 한다는 요구에도 윤석열 전 대통령과 절연(절윤)에 나서지 못한 데 대한 반발이라는 분석이 나왔다. ‘윤 어게인’ 기조가 오 시장 자신의 지지율에도 부담이 된다고 판단했을 가능성도 거론된다.

국민의힘은 이날 의총을 열고 절윤 등이 내용이 포함된 결의문을 채택했다. 소속 의원 106명 전원 명의의 결의문에는 “잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한 번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다”는 내용이 담겼다.

이어 “윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다”며 ‘윤 어게인’ 주장과 선을 그었다. 또 “대한민국도 국민의힘도 결코 과거로 되돌아갈 수 없다”며 “국민의힘은 다시 태어난다는 자세로 국민과 함께 결연히 미래로 전진해나가겠다”고 밝혔다.

아울러 “당내 구성원 간 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 발언을 중단하고 대통합에 나서겠다”며 “당의 전열을 흐트러뜨리고 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다”고 강조했다.

결의문은 장 대표를 포함한 의총 참석 의원 모두 기립한 가운데 송언석 원내대표가 대표로 낭독했다. 지방선거를 앞두고 당 노선을 논의하기 위해 마련된 이 날 의총에는 70여 명의 의원이 참석했다.

김세희 기자 saeheeo0127@segye.com

