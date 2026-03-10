“李의 자세 가슴에 새기고 실천”…이재준 수원시장, SNS에 고백

美 외교전문지 ‘더 디플로맷’ 인용

수원시와 李 정부의 ‘동행’ 강조

“시민 체감하는 변화에 온 힘 쏟아”

“이재명 정부와 발맞춰 시민이 체감하는 변화를 만드는 데 온 힘을 다하겠습니다.”

이재준 수원특례시장이 이재명 대통령에 대해 ‘새로운 유형의 대통령’이라는 외신 보도를 인용해 극찬했다.

여당 소속인 이 시장은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 미국의 외교전문지 ‘더 디플로맷(The Diplomat)’을 언급하며 수원시와 이재명 정부의 ‘동행’을 강조했다.

이재준 시장 SNS 캡처

그가 인용한 보도는 지난 6일(현지시간) ‘새로운 유형의 대통령 이재명, 국민도 지지’라는 제하의 기사다. 이 기사는 이 대통령에 대한 60% 이상의 높은 지지율이 단순히 취임 초기 효과가 아니라 실질적 성과를 중시하는 통치 방식의 직접적 결과라고 적었다.

그러면서 이는 정책의 일관성, 실용 외교, 파격 소통, 서번트 리더십에 기인한다고 평가했다.

이 시장은 기사를 인용한 뒤 “이 대통령님의 그러한 행정의 자세를 가슴에 새기고 실천하고자 노력해 왔다”며 “국민만을 바라보고 현장에서 답을 찾으며, 약속을 끝까지 실천하고, 권한을 특권이 아닌 책임으로 여기는 것. 그것이 행정의 존재 이유”라고 덧붙였다.