아침 공복 소금물 한 잔의 배신… 독소 빠질까, 위장 버릴까

SNS 중심으로 확산 중인 공복 소금물 요법, 과학적 근거 부족해

인위적 삼투압 자극은 장 운동 능력 저하 및 위점막 손상 우려

나트륨 과잉 섭취로 인한 혈압 상승 주의… 식이섬유 섭취가 정석

최근 유튜브 등에서 장 해독법으로 거론되는 소금물 요법. 하지만 전문가들은 검증되지 않은 민간요법이 오히려 위 건강을 해칠 수 있다고 경고한다. 게티이미지뱅크

최근 유튜브를 비롯한 소셜미디어를 중심으로 아침 공복 소금물 요법이 건강 관리 비법처럼 공유되고 있다. 자고 일어나자마자 미지근한 물에 소금을 타 마시면 장 속에 쌓인 독소가 배출되고 몸이 가벼워진다는 주장이다. 영상 댓글창에는 변비가 해결됐다거나 몸이 빨리 깨어나는 느낌이라는 후기들이 이어지곤 한다. 하지만 전문가들은 이러한 정보에 우려의 목소리를 내고 있다. 과학적 근거가 부족할 뿐만 아니라, 자칫 건강을 해칠 수 있는 위험성이 크기 때문이다.

◆ 삼투압의 함정, 청소 아닌 강제 배출

온라인에서 떠도는 소금물 요법의 핵심 논리는 삼투압 효과다. 맹물 대신 농도가 높은 소금물을 마시면 장에서 수분이 흡수되지 않고 그대로 통과하며 숙변을 밀어낸다는 원리다. 실제로 소금물을 마신 뒤 즉각적인 배변 신호를 느끼는 경우가 많다.

그러나 이는 장 기능이 개선된 결과가 아니다. 고농도의 염분이 장 점막을 일시적으로 자극해 내용물을 강제로 밀어내는 자극성 하제와 같은 역할을 한 것에 불과하다. 전문가들은 이러한 인위적인 자극이 반복될 경우 장의 자연스러운 연동 운동 능력이 저하될 수 있다고 경고한다.

SNS상에서 떠도는 소금물 요법의 통념과 의학적 실상을 비교한 인포그래픽. 제미나이로 생성한 그래픽.

◆ 위 점막 손상과 나트륨 과다의 위험성

소금물 요법이 위험한 진짜 이유는 따로 있다. 차재명 강동경희대병원 소화기내과 교수는 “고농도 소금물은 위 점막을 강하게 자극해 위염, 오심, 구토를 유발할 수 있다”고 설명한다. 특히 평소 위장이 약하거나 염증이 있는 사람에게 공복 소금물은 불에 기름을 붓는 격이다.

한국인의 식습관도 문제다. 이미 평소 식단을 통해 충분한 나트륨을 섭취하고 있는 상황에서 별도의 소금물까지 추가하면 혈압 상승과 부종을 피하기 어렵다. 특히 고혈압이나 신장 질환이 있는 환자에게는 치명적일 수 있다.

소금물은 약도 영양제도 아니다. 일시적인 배변 효과에 현혹되어 장기적인 건강을 담보로 삼아서는 안 된다.

◆ 소금물의 진짜 용도는 따로 있다

물론 소금물이 의학적으로 활용되는 경우도 있다. 극심한 설사로 탈수 증상이 나타날 때 전해질 균형을 맞추기 위해 마시는 경구 수액이 대표적이다. 또한, 소금물 가글은 항균 효과가 있어 잇몸 염증이나 구강 소독에 일부 도움을 줄 수 있다. 하지만 이는 어디까지나 보조적인 수단일 뿐, 전신 건강을 위한 해독제로 보기는 어렵다.

결론적으로 건강한 장을 원한다면 소금물이라는 지름길 대신 정석을 택해야 한다. 아침 공복에는 깨끗한 미지근한 물 한 잔으로 위장을 깨우고, 식이섬유가 풍부한 식단을 유지하는 것이 가장 안전하고 확실한 해독법이다.