더현대, 서울서 ‘똥깡아지 메주’ 세 번째 팝업 ‘메주네 꼬꼬 하우스’ 성료

캐릭터 IP 기반 콘텐츠 및 상품 기획·유통 전문 기업 모린 주식회사(대표 임영식)는 ‘똥깡아지 메주’의 세 번째 팝업스토어 ‘메주네 꼬꼬 하우스’를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

모린 주식회사가 IP 비즈니스를 전개하고 있는 ‘똥깡아지 메주’는 우엉리 깻잎마을을 배경으로 메주와 마을 사람들의 일상을 코믹하면서도 따뜻하게 그려낸 캐릭터 IP다. 특유의 정겹고 힐링되는 스토리로 MZ세대 사이에서 탄탄한 팬덤을 형성하며 인기를 얻고 있다.

이번 행사는 2025년 ‘광장시장(메주네 집앞 농장)’과 ‘신촌 현대백화점(메주네 동네 가게)’ 팝업에 이어 진행된 세 번째 팝업스토어로, 2월 5일부터 15일까지 11일간 서울 영등포구 더현대 서울 지하 2층 팝업존에서 운영됐다.

팝업스토어는 메주의 반려계(雞)인 ‘꼬꼬’를 테마로 한 ‘꼬꼬 하우스’ 콘셉트로 꾸며져 방문객들의 큰 호응을 얻었다. 팝업 공간은 포토존, 판매존, 이벤트존 등으로 구성됐으며, 양계장을 연상시키는 디자인과 다양한 소품을 활용해 방문객들의 시선을 사로잡았다. 특히 개성 있는 공간 연출로 인증샷을 남기려는 방문객들의 발길이 이어지며 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다.

오프라인에서의 인기는 온라인에서도 이어지고 있다. 최근 ‘똥깡아지 메주’ 공식 인스타그램 팔로워가 1만 4천 명을 돌파하는 등 팬덤이 꾸준히 확장되고 있다.

모린 주식회사 관계자는 “광장시장과 신촌 현대백화점에 이어 더현대 서울까지 세 차례의 팝업스토어를 통해 ‘똥깡아지 메주’의 세계관과 감성을 많은 분들께 전할 수 있었다”며 “오프라인 팝업의 열기를 이어 앞으로도 다양한 콘텐츠 확장을 추진하고 네이버 스마트스토어와 롯데면세점, 신세계면세점 등에 공식 스토어를 오픈해 팬들과의 접점을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.