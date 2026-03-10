트럼프 한마디에 울고웃는 증시…6%씩 급등락 연일 '현기증장세'

코스피, 서킷브레이커 하루 만에 낙폭 급회복…개장 직후 매수 사이드카 발동

일본 닛케이255도 3.3%↑…"전쟁 곧 끝난다" 트럼프 발언에 글로벌 증시 안도 랠리

이스라엘과 손잡고 이란을 공격한 도널드 트럼프 미국 대통령의 말 한마디에 전 세계 주식시장이 급등락을 거듭하는 '현기증 장세'가 이어지고 있다.



10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 10분 현재 코스피는 전장보다 311.26포인트(5.93%) 오른 5,563.13을 나타내고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

5.17% 급등한 5,523.21로 출발한 코스피는 개장 직후 5,464.73까지 밀리며 잠시 주춤하는 모습을 보였으나, 곧 흐름을 되찾고 서서히 상승폭을 키우는 모양새다.



코스피200 선물 가격이 치솟으면서 오전 9시 6분 2초께에는 유가증권시장에 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카) 조처가 발동돼 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지되기도 했다.



발동시점의 코스피200 선물지수는 전 거래일 대비 47.40포인트(6.14%) 급등한 818.65였다.



전날에는 장중 8% 넘게 급락하면서 매매거래를 20분간 중단하는 서킷브레이커가 발동됐는데, 이날은 다시 장 초반부터 급등해 매수 사이드카가 발동한 것이다.



유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 8천999억원과 4천652억원을 순매수하며 지수를 강하게 끌어올리고 있다. 개인은 1조2천743억원을 순매도하며 차익을 실현 중이다.



같은 시각 코스닥도 전장보다 36.45포인트(3.31%) 오른 1,138.73을 보인다.



한 주식 토론방에는 "한 나라를 대표하는 지수(코스피)인데, 7∼8% 왔다 갔다 하는 게 정상은 아닌 거 같다", "코인판보다 급등락이 심하다", "도박판 같다" 등 투자자들의 글이 올라왔다.

10일 서울 중구 하나은행 본점에 코스피 등 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

간밤 트럼프 대통령이 "이란 전쟁이 곧 끝날 것"이라며 장기전 우려 불식에 나선 것이 이날 상승의 주된 배경으로 꼽힌다.



이란에 '무조건 항복'을 압박하던 트럼프 대통령은 플로리다주에 있는 본인 소유 골프 리조트에서 열린 기자회견에서 이같이 말했다. 그는 앞서 진행한 언론 인터뷰에서도 전쟁이 거의 끝나가는 상황이라고 주장했다.



전쟁을 장기전으로 끌고 가지 않을 것임을 분명히 함으로써 금융시장이 받은 충격과 악화하는 국내 여론을 진정시키려 시도한 것으로 보인다.



당초 하락 출발했던 뉴욕증시는 이러한 소식이 전해지자 급반등해 3대 주가지수가 동반 상승한 채 거래를 마감했다.



전날 한때 배럴당 119.48달러까지 치솟았던 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물이 현재 뉴욕상품거래소에서 배럴당 86.10달러 전후에 거래되는 등 국제유가도 급격히 안정을 되찾는 모양새다.



중동산 원유 의존도가 높은 까닭에 최근 큰 폭의 조정을 받았던 아시아 여타 주요국 증시도 차례로 반등에 나설 것으로 보인다.



일본 닛케이255 지수는 현재 3.33% 상승한 54,484.46을, 대만 가권지수는 3.04% 오른 33,087.71을 나타내고 있다. 조만간 개장할 중국 상하이종합지수 등도 상승 출발이 점쳐진다.



다만, 불확실성이 완전히 해소됐다고 보기는 어려운 상황이다.



한지영 키움증권[039490] 연구원은 "국장은 지금 주식시장 단위의 레버리지 판이 펼쳐지는 시기"라면서 "오늘 폭등하더라도, 내일은 또 조정을 받고, 다음날에는 또 급등할 수도 있는 역대급 변동성 장세"라고 말했다.



이란 사태를 계기로 트럼프 대통령의 발언 등 외생적 요인이 국내 증시 향방을 결정하는 경향이 더욱 강해지면서, 정규장보다 한 시간 빨리 문을 여는 넥스트레이드 프리마켓이 국내 주식거래에서 차지하는 비중도 커지고 있다.



프리마켓이 국내 주식시장 전체 거래대금에서 차지하는 비중은 전쟁 발발 이전인 지난달 하순까지만 해도 6∼7%대에 머물렀지만, 지난주 이후(4∼9일)로는 일평균 11.0%로 비중이 껑충 뛰었다.



전배승 LS증권 연구원은 "중동 전쟁 여파로 증시 변동성이 확대되고 유가가 급등하는 등 금융시장 불안 양상이 심화하는 동시에 전쟁 발발 직후 국내 증시 거래대금은 일평균 120조원에 달하는 폭증세를 보였다"고 말했다.



그는 "국내 증시 거래대금은 최근까지도 70조원 이상을 유지하고 있다"면서 "특징적인 부분은 넥스트레이드 거래대금 규모가 지속 확대되면서 전체 거래대금에서 차지하는 비중이 40%까지 증가한 점"이라고 짚었다.

<연합>