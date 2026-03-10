주지훈, '궁' 캐스팅 비화…"교복 입고 샤기컷, 너무 고통스러워"

배우 주지훈이 데뷔작인 드라마 '궁' 캐스팅 비화를 공개하며 웃음을 안겼다.

9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 하지원, 주지훈, 나나가 게스트로 출연해 신동엽, 정호철과 이야기를 나눴다.

영상에서 신동엽은 과거 나나가 그룹 '오렌지캬라멜'로 활동했던 시절을 언급하며 "콘셉트가 받아들이기 힘들지 않았냐"고 물었다.

나나는 "좀 힘들었다. 성격이랑 달랐다. 엄청 노력해서 텐션을 끌어올려 활동을 했었다"고 말했다.

이를 들은 신동엽은 주지훈에게도 질문했다. 신동엽이 "원래 네 스타일이 있는데 깜찍한 콘셉트로 해야 하는 게 있으면 하겠냐"고 묻자 주지훈은 "했었다. '궁'"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

주지훈은 '궁' 캐스팅 과정을 떠올리며 "저는 원래 모델 일을 오래 했었다. 모델 쪽에선 시니어였고, 맨날 하이패션이나 시크한 걸 했었다"며 "지금은 괜찮은데 그땐 23살짜리가 22살 앉혀놓고 인생 얘기할 때 아니냐. 난 너무 남자고, 지금 임꺽정인데 교복을 입고 샤기컷을 하라길래 너무 고통스러웠다"고 말했다.

이어 "물론 했더니 너무 많은 사랑을 받고 감사한 작품이긴 하다. 사실 처음 제안을 받았을 땐 아무것도 모르고, 연기 전공도 아니어서 무서워서 안 한다고 3주를 버텼다"며 "근데 감독님이 전화해서 '야 이놈아. 해라'고 해서 하게 됐다"고 밝혔다.

