충남도 해외시장개척단, 싱가포르서 수출길 넓혔다

충남경제진흥원 싱가포르서 ‘시장개척단 수출상담회’ 개최

식품·뷰티·생활소비재 25개 기업 3003만 수출 달러 상담·573만 달러 MOU 성과

충남경제진흥원(원장 한권희)이 싱가포르에서 ‘충남 시장개척단 수출상담회’를 열고 도내 기업의 동남아 시장 진출 확대를 지원했다.



충남도에 따르면 충남경제진흥원은 글로벌 금융·물류 허브이자 아세안 진출 거점인 싱가포르에서 지난 5일 싱가포르에서 ‘충남 시장개척단 수출상담회’를 개최했다.

충남경제진흥원이 지난 5일 싱가포르에서 개최한 스위소텔 더 스템포드에서 개최한 ‘충남 시장개척단 수출상담회’ 모습

이번 사업은 글로벌 금융·물류 허브이자 아세안 진출 거점인 싱가포르 시장 특성을 반영해 추진됐다. 싱가포르는 높은 1인당 GDP와 프리미엄 소비재 수요를 갖춘 시장으로 대부분의 상품을 수입에 의존하고 있으며, 품질·위생 기준과 브랜드 신뢰도를 중시하는 소비 성향이 강한 것이 특징이다. 또한 재수출 비중이 높은 허브형 시장으로 말레이시아·인도네시아 등 인접 아세안 국가로의 시장 확장 가능성이 높아 전략적 진출 거점으로 평가된다.

이번 상담회에는 도내 25개 기업이 참가해 식품, 뷰티, 생활소비재 등 현지 수요가 높은 품목을 중심으로 1:1 바이어 상담을 진행했다. 그 결과 총 175건, 약 3003만 달러 규모의 상담이 이뤄졌으며 6개 기업이 현지 유통기업 및 바이어와 8건의 업무협약(MOU)을 체결했다. MOU 규모는 향후 3년간 예상 계약 기준 약 573만 달러다.

상담회 전날에는 ‘싱가포르 물류 동향 및 유통구조 설명회’를 열어 항만·항공 물류 인프라와 식품·화장품 유통 구조 등 실무 정보를 제공했다. 이를 통해 참가기업들은 물류비와 유통 마진 구조를 사전에 파악하고 가격 경쟁력 확보 전략을 수립했다.

수출상담회에 참가한 충남 기업들이 싱가포르 현지 바이어들과 수출 상담을 벌이고 있는 모습.

충남경제진흥원은 상담 이후 샘플 발송, 유통채널 입점 협의, 물류 연계 등 사후지원을 통해 실제 수출 계약으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다. 충남경제진흥원은 국가별 시장 특성을 반영한 맞춤형 해외마케팅 사업을 지속 추진해 도내 기업의 수출 다변화와 글로벌 경쟁력 강화를 지원할 방침이다.

한권희 충남경제진흥원장은 “싱가포르는 프리미엄 소비시장인 동시에 아세안 확장의 교두보”라며 “시장 분석부터 바이어 상담, 사후관리까지 전주기 지원을 통해 도내 기업의 안정적인 해외 진출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.