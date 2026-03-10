대구시, ‘웰니스관광 클러스터’ 선정…3년간 27억 확보

대구시는 문화체육관광부가 주관하는 ‘웰니스관광 클러스터’ 공모사업에 선정됐다고 10일 밝혔다.

시는 앞으로 3년간 국비 13억5000만원을 포함한 최대 27억원의 사업비를 확보하게 됐다.

대구시 동인청사 전경

이 사업은 지역 특화 웰니스 자원을 활용해 의료∙치유∙관광을 결합한 고부가가치 ‘웰니스 산업’을 육성하는 프로젝트다. 시는 부산과 함께 ‘의료관광 중심형’ 사업지로 최종 확정됐다.

시는 그동안 ‘메디시티 대구’ 브랜드를 앞세워 국내 의료관광 산업을 선도해 왔다. 비수도권 최고 수준의 의료기관과 의료관광 유치사업자, 의료관광진흥원, 메디시티협의회 등을 기반으로 의료와 관광을 결합한 체류형 관광 모델을 구축해 왔다.

특히 비수도권 최초로 2019년 외국인 의료관광객 3만명을 달성하며 국내 의료관광 거점도시로서 경쟁력을 입증한 바 있다. 시는 이번 선정을 계기로 △대구형 메디웰니스 시그니처 상품개발 △지속가능한 의료관광 인프라 확충 △해외 마케팅 강화를 중점 추진할 계획이다.

지역의 우수한 의료서비스를 중심으로 다양한 웰니스 자원을 발굴하고, 이를 문화∙미식 콘텐츠와 연계해 스토리와 체험 요소를 두루 갖춘 체류형 관광상품을 60종 이상 개발하는 등 메디웰니스 관광 콘텐츠를 확대해 나갈 방침이다.

또한 국가별 맞춤형 상품 개발과 해외 전시회 참가, 의료관광 설명회 확대 등을 통해 해외 홍보를 강화하고, 국제행사와 스포츠 이벤트와 연계한 글로벌 마케팅도 적극 추진할 예정이다.

정의관 시 미래혁신성장실장은 “이번 웰니스관광 클러스터 선정은 대구 의료관광 산업의 경쟁력과 잠재력을 다시 한번 입증한 계기”라고 자평하고 “메디웰니스 관광과 지역 첨단 의료산업이 함께 성장하는 새로운 산업 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.