전북 임실 주택서 노모·아들·손자 3대 일가족 숨진 채 발견

전북 임실의 한 단독 주택에서 3대의 일가족이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

10일 임실경찰서에 따르면 이날 오전 10시30분쯤 임실군의 한 주택 방 안에서 90대 여성과 60대 남성, 40대 남성이 숨진 채 발견됐다.

이들은 노모와 아들, 손자 관계이며, 주민의 신고를 받고 현장을 찾은 경찰에 의해 발견됐다. 현장 방 안에는 유서와 함께 일가족이 사망에 이르게 한 흔적이 있었던 것으로 전해졌다.

유서에는 “미안하다”는 내용과 함께 건강 문제 등을 비관하는 취지의 글이 담긴 것으로 알려졌다.

이웃 주민들에 따르면 60대 아들은 40대 손자와 함께 치매 등 노환 증세가 있는 90대 노모를 돌보며 생활하면서 힘들어했던 것으로 전해졌다. 특히 노모는 요양시설 입소를 강하게 거부해 가족들이 돌봄 부담을 겪어왔던 것으로 알려졌다.

경찰은 “현재까지 외부 침입 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 보인다”며 “국립과학수사연구소와 함께 유서 내용과 주변 진술 등을 토대로 정확한 사망 경위와 원인 등을 조사하고 있다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화(109) 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.