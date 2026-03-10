섬에어, 운항증명 취득…김포∼사천 12일부터 운항

섬에어가 김포∼사천 노선에 취항한다.

섬에어는 10일 국토교통부로부터 항공 운항 허가인 운항증명(AOC)을 취득해 상업 운항에 나선다고 밝혔다.

섬에어 1호기. 섬에어 제공

이는 신조기 도입, 의료 및 구조 전문 지식을 보유한 승무원과 기종 특화 전문 운항및 정비 인력 채용 등 항공안전법에 따른 안전 운항을 위한 핵심 요건을 모두 충족했음을 의미한다고 섬에어는 밝혔다.

섬에어는 30일부터 김포∼사천 정기편을 시작으로 본격적인 상업 운항에 나선다. 김포∼사천 노선은 매일 4회 왕복 운항할 예정이다.

이를 위해 10일 오후부터 섬에어 공식 홈페이지를 통해 항공권을 판매한다.

12일부터는 김포∼사천 부정기편을 주 6일, 1일 2회 왕복 운항한다.



섬에어는 앞으로 김포∼사천 운항을 시작으로 김포∼울산, 사천∼제주, 울산∼제주, 김포∼대마도 등으로 노선을 확대할 예정이다. 또 울릉도, 흑산도, 백령도 등 섬 공항 취항까지 단계적으로 추진할 계획이다.

최용덕 섬에어 대표는 “섬에어는 이제 운항증명을 취득해 섬과 육지, 학교와 병원, 일터와 가정을 이어주는 지역항공 모빌리티 항공사로서 본격 출범한다”며 “섬에어는 대형 항공사(FSC)와 저비용항공사(LCC)가 수익성을 이유로 외면한 단거리·저수요 노선을 운영하며 항공 인프라의 사각지대를 해소하고 지역민들에게 사랑받는 지역 항공사로 성장하겠다"고 밝혔다.