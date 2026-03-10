주현영, ‘죽어라’ 악플에 상처 고백…”직격타 오니 무시가 안 되더라”

배우 주현영이 캐릭터를 향한 악성 댓글로 상처받았던 경험을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 ‘주연은 주현영’에는 촬영을 마친 주현영이 스태프들과 식사를 하며 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

‘주연은 주현영’ 유튜브 채널 캡처

이날 대화 도중 진행된 밸런스 게임에서 주현영은 ‘평생 악역으로 욕먹기’와 ‘평생 바보 역으로 무시당하기’ 중 하나를 고르라는 질문을 받았다.

그는 망설인 끝에 바보 역을 선택하며 “바보는 평생 무시당하지만 누군가는 나를 챙겨줄 것 아니냐”고 말했다. 이어 지니 TV 오리지널 드라마 ‘착한 여자 부세미’ 촬영 당시를 언급하며 “그 작품을 찍기 전이었다면 평생 악역으로 욕먹는 쪽을 골랐을 것”이라고 말했다.

주현영은 “당시에는 악역인 줄 알았는데 알고 보니 누구보다 인간적인 반전 캐릭터였다”며 “주인공에게 해가 되는 인물로 알려졌을 때는 캐릭터와 나를 향한 욕이 댓글창 도배됐다”고 털어놨다.

‘주연은 주현영’ 유튜브 채널 캡처

이어 “댓글에 ‘죽어라’는 말까지 있더라. 그걸 보는데 나도 모르게 정서적으로 타격이 있었다”며 “다음날, 그 다음날까지도 안 좋은 기분이 이어졌다. 라디오 진행하러 출근을 하는데 마음에 돌이 하나 얹힌 것 같았다”고 말했다.

그러면서 “그때 처음으로 연기라도 평생 욕먹는 건 안 되겠다는 생각이 들었다”며 “역할이라고 해도 사람으로서 받는 타격이 있다. 내가 연기를 잘했구나 싶은 생각과는 별개로, 마음에 직격타가 오니까 무시할 수가 없더라”고 털어놨다.

앞서 주현영은 ‘착한 여자 부세미’ 종영 인터뷰에서도 악역에 가까운 캐릭터를 연기하며 겪은 심적 부담을 언급한 바 있다. 그는 극중 가회장(문성근 분) 저택에서 일하는 도우미이자 김영란(전여빈 분)의 친구 백혜지 역을 맡아 선과 악의 경계가 모호한 인물을 연기했다.

‘주연은 주현영’ 유튜브 채널 캡처

주현영은 “악역을 맡은 선배들이 심적으로 힘들다고 말하는 것을 예전에는 크게 공감하지 못했는데, 이 작품을 통해 그 마음을 이해하게 됐다”며 “사람으로서 미움을 받는 느낌이 들었다. 처음 느껴보는 감정이었다”고 돌아봤다.

다만 드라마 후반부로 갈수록 캐릭터에 대한 이해와 응원이 늘어나면서 마음의 상처도 점차 치유됐다고 말했다. 그는 “뒤로 갈수록 많이 응원해주셔서 지금은 많이 회복됐다”고 덧붙였다.