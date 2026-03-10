국민의힘, 공천 면접 시작 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

국민의힘이 총선 후보 선정을 위한 공천 신청자 면접을 진행하며 후보 검증 절차를 이어갔다.

국민의힘 공천관리위원회는 10일 서울 여의도 당사에서 공천 신청자를 대상으로 면접 심사를 실시했다. 면접에는 각 지역구에 공천을 신청한 후보자들이 참석해 정치 경력과 지역 활동, 의정 활동 계획 등을 설명했다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 10일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 6·3 지방선거 광역단체장 및 기초단체장 후보자 면접에 앞서 발언하고 있다. 대구시장 예비후보인 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사, 유영하·윤재옥 의원이 면접 시작을 기다리고 있다.

공천관리위원들은 후보자들을 상대로 지역 현안에 대한 이해도와 정책 역량, 도덕성, 당 기여도 등을 중심으로 질의를 진행하며 총선 경쟁력을 점검했다. 면접은 신청자별로 일정 시간 동안 개별적으로 진행됐다.

6·3 지방선거 대구시장에 도전하는 국민의힘 예비후보들이 10일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하며 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 최은석·추경호·윤재옥 의원, 주호영 국회부의장, 유영하 의원, 이재만 전 대구 동구청장, 이진숙 전 방송통신위원장, 홍석준 전 의원, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사.

국민의힘은 공천 신청자를 대상으로 서류 심사와 면접을 진행한 뒤 여론조사와 정량평가 결과 등을 종합해 공천 여부를 결정할 계획이다. 공천관리위원회는 심사 결과에 따라 단수 추천 지역과 경선 지역을 순차적으로 발표할 예정이다.

당은 공천 심사를 통해 총선 경쟁력을 갖춘 후보를 선발한다는 방침이다.