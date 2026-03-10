국민체육진흥공단, 2026 스포츠산업 창업·액셀러레이팅 참여기업 모집

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO)은 문화체육관광부와 ‘2026 스포츠산업 창업 지원 사업’ 및 ‘2026 액셀러레이팅 지원 사업’에 함께 할 기업을 모집한다고 10일 밝혔다.

국민체육진흥공단은 예비 창업자부터 창업 성장단계 기업까지 총 191개 기업을 선정, 창업 보육 프로그램과 사업화 지원을 제공할 예정이다.

2026 스포츠 엑셀러레이팅 지원사업 참여기업 모집 포스터. 국민체육진흥공단 제공

이번 사업은 스포츠 분야의 혁신적 아이디어와 기술을 보유한 창업 기업을 발굴하고, 단계별 맞춤형 지원을 통한 기업의 성장 기반을 마련하기 위한 취지다.

창업 단계와 기업 특성에 따라 ‘예비·초기 창업 지원’, ‘창업 도약 지원’, ‘(예비)사회적 기업 지원’, ‘액셀러레이팅 지원’ 총 4개 프로그램으로 구분해 운영된다.

먼저 예비·초기 창업 지원 사업은 예비 창업자와 창업 3년 미만 기업을 대상으로 총 83개 기업을 선발한다. 참여기업은 전국 6개 스포츠산업 창업 지원센터 중 한 곳을 선택해 신청할 수 있으며, 창업교육과 전문가 멘토링, 사업모델 고도화 등 창업 초기 안정적인 사업 운영을 위한 지원을 받게 된다.

창업 이후 성장 단계에 있는 기업을 대상으로 진행되는 창업 도약 지원 사업에서는 총 41개 기업을 선발한다. 창업 3년 이상 7년 미만 기업이 주요 대상이다. 정부 창업 지원 사업을 수료한 창업 3년 미만 기업도 신청이 가능하다.

2026 스포츠산업 예비초기창업지원 참여기업 모집 포스터. 국민체육진흥공단 제공

(예비)사회적 기업 지원 사업을 통해 스포츠 분야에서 사회적 가치를 창출하는 기업 육성을 목표로 총 15개 기업을 선발한다. 예비 창업자부터 창업 7년 미만 기업까지 신청할 수 있으며, 사회적기업 인증 준비 및 비즈니스 모델 고도화 등을 지원한다.

아울러 성장 잠재력이 높은 스포츠 스타트업의 투자 유치 역량 강화와 기업 성장 가속화 지원을 위한 액셀러레이팅 지원 사업에서는 총 52개 기업을 선발할 예정이다.

참여기업은 4개 운영 기관 중 1개소를 선택해 지원할 수 있다. 특히 인공지능(AI)나 빅데이터 등 신산업 분야의 기업은 창업 10년 미만까지 신청할 수 있다.

사업별 운영 기관의 서류 및 발표 평가를 통해 최종 선발된 기업은 12월까지 창업 교육, 현장실습, 워크숍, 협업 프로그램, 전문가 멘토링 및 투자유치 지원 등 다양한 창업 보육 프로그램에 참여하게 된다.

아울러 기업의 사업화 추진을 위한 평균 4500만원(예비창업), 5000만원(창업 도약·사회적기업), 5500만원(액셀러레이팅) 수준의 지원금도 함께 받게 된다.

창업 지원 사업은 24일까지, 액셀러레이팅 지원 사업은 25일까지 스포츠산업 지원 홈페이지에서 신청 가능하다.