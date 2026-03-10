메뉴보기메뉴 보기 검색

강원경찰청, 원주 반곡초서 ‘어린이 교통안전 캠페인’ 실시

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
춘천=배상철 기자 bsc@segye.com
구글 네이버 유튜브

강원경찰청은 새 학기를 맞아 스쿨존 어린이 교통사고 예방을 위해 ‘어린이 교통안전 캠페인’을 실시했다고 10일 밝혔다. 

 

이날 캠페인은 원주 반곡초등학교 앞에서 진행됐다. 지난번 춘천 만천초등학교에 이어 두 번째다. 

최현석 강원경찰청장이 10일 원주 반곡초 앞에서 학생들에게 안전 수칙을 당부하고 있다. 강원경찰청 제공
최현석 강원경찰청장이 10일 원주 반곡초 앞에서 학생들에게 안전 수칙을 당부하고 있다. 강원경찰청 제공

경찰관을 비롯해 학교 관계자, 모범운전자회, 녹색어머니회 등 약 50명이 참석했다. 어린이들을 대상으로 ‘횡단보도에서 좌우 살피고 건너기’ ‘서다, 보다, 걷다.’ 등 안전보행 수칙을 지도했다. 

 

아울러 운전자 대상으로 ‘횡단보도 앞 일단멈춤’ 등 사고예방 수칙 홍보물품을 나눠주며 안전운전을 당부했다.

 

강원경찰은 ‘보행자 안전활동’을 올해 중점 테마단속으로 선정해 보행자보호의무위반, 신호위반 및 횡단보도 일시정지 위반 등 보행자 위협 행위 단속 강화하고 유관기관 합동 교통안전교육, 교통법규 준수 캠페인 및 토론회 등 실시 할 계획이다.

 

최현석 강원경찰청장은 "이번 연이은 캠페인 활동은 안전속도를 지키고 보행권을 확보해 안전한 스쿨존을 만들기 위한 것으로 시민들의 자발적인 참여와 안전의식이 중요하다”며 스쿨존 내 교통법규 준수를 당부했다.

배상철 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기