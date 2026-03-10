LG이노텍, CDP 글로벌 기후변화 대응 평가 3년 연속 ‘리더십 A등급’ 획득

LG이노텍은 2025년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 기후변화 대응 평가에서 3년 연속 ‘리더십 A등급’을 획득했다고 10일 밝혔다.

CDP는 글로벌 주요 금융 투자 기관의 위임을 받아 전 세계 주요 기업을 대상으로 환경 관련 정보를 수집∙평가하고, 공개 플랫폼을 통해 이해관계자에게 관련 정보를 제공하는 글로벌 이니셔티브다.

CDP 평가는 전세계 130여개 국가에서 동시에 진행되는 것으로 가장 신뢰받는 글로벌 지속가능성 평가 중 하나로 알려져 있다.

올해 CDP 평가의 기후변화 대응 부문은 전세계 2만 2100개 기업을 대상으로 진행됐다. 이 중 전체의 3%에 불과한 766개 기업이 ‘리더십 A등급’을 받았다. 국내에서는 35개 기업이 이름을 올렸다.

LG이노텍은 탄소중립 전담조직을 중심으로 ‘2040 탄소중립’을 위한 과제들을 발 빠르게 실행 중인 점을 높이 평가받았다.

이와 함께 LG이노텍은 10일 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔서 열린 ‘2026 CDP 코리아 콘퍼런스’에서 IT부문 상위 2개 기업에 수여되는 ‘탄소경영 섹터 아너스’를 수상했다. 이번 수상 결과로 LG이노텍은 2019년부터 2025년까지 7년 연속 CDP 기후변화 대응 부문 우수기업에 선정되는 쾌거를 이뤘다.

LG이노텍은 기후변화의 심각성을 중요한 문제로 인식하고, 기후변화 대응을 ESG 경영의 최우선 과제로 삼고 있다. 이를 위해 2022년 ‘2040 탄소중립’을 선언하고, 친환경 경영 활동을 적극 추진해왔다.

LG이노텍은 재생에너지 전환과 에너지 효율 개선, 공정 개선 등 다각적인 노력을 기울이고 있다. 특히 온실가스 배출량의 높은 비중을 차지하는 전력을 재생에너지로 전환하기 위한 재생에너지 확보에 총력을 기울이고 있다.

문혁수(사진) LG이노텍 사장은 “LG이노텍은 피지컬AI 발전과 함께 증가하는 전력 수요가 기후변화를 앞당기지 않도록 재생에너지 전환을 중심으로 진정성 있는 ESG 경영 활동에 초점을 맞추고 있다”며, “앞으로도 글로벌 ESG 리더십을 통해 차별적 고객가치를 창출해 나갈 것”이라고 말했다.