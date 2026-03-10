[포토] 주지훈 '하지원 누나, 거칠고 예민한 상황도 베테랑처럼 받아줘!'

배우 주지훈(사진 왼쪽)과 하지원이 10일 서울 신도림 더 세인트 웨딩에서 열린 ENA 월화 드라마 ‘클라이맥스’의 제작발표회에 참석해 대화를 나누고 있다.

‘클라이맥스’는 정치와 재계, 연예계가 교차하는 거대한 권력의 판 위에서 각자의 욕망과 이해관계가 얽히며 만들어지는 긴장감 넘치는 이야기를 그린다. 서로 다른 목표를 향해 움직이는 인물들이 관계와 선택을 통해 판의 균형을 흔들며 예측할 수 없는 전개를 만들어낼 예정이다.