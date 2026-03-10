전북경찰, 화물차 특별단속… 기간 중 교통사고 17% 감소

전북경찰이 화물차 교통사고 예방을 위한 특별단속 기간 화물차 교통사고가 지난해보다 대폭 감소한 것으로 나타났다.

전북경찰청은 지난 1월 20일부터 지난달 28일까지 6주간 ‘화물차 법규위반 특별단속’을 실시한 결과 화물차 교통사고가 전년 같은 기간 대비 17% 감소했다고 10일 밝혔다.

전북경찰이 화물차 교통사고 예방을 위한 특별단속 기간 서해안고속도로 군산IC에서 법규 위반 차량을 단속하고 있다. 전북경찰청 제공

이 기간 화물차 교통사고는 지난해 67건에서 올해 55건으로 12건(17.9%) 줄었고, 부상자도 같은 기간 97명에서 86명으로 11명(11.3%) 감소했다. 사망자는 2명으로 동일했다.

경찰은 과속과 신호위반 등 사고 유발 가능성이 높은 행위를 집중 단속했다. 또 과적과 적재 불량, 불법 구조 변경 등에 대해서도 도로관리청, 한국교통안전공단 등 관계기관과 합동 단속을 진행했다.

그 결과 총 466건의 법규 위반 행위를 적발했다. 위반 유형별로는 안전띠 미착용이 294건으로 가장 많았다. 다음으로 안전운전 의무 위반 28건, 과속 26건, 신호위반 18건, 중앙선 침범 3건 등이 뒤를 이었다. 이 밖에도 적재물 추락 방지 조치 위반과 교차로 통행방법 위반, 과적 등 기타 위반이 97건 적발됐다.

경찰은 단속과 함께 화물 운송업체와 산업단지 등 화물차 사고 위험 지역을 중심으로 화물차 교통안전에 관한 현수막을 게시하고 도로 전광판을 통해 문구를 송출하는 등 홍보 활동도 병행했다. 또 화물차 운전자를 대상으로 졸음운전과 약물운전 금지 등 안전운전 교육을 했다.

김철문 전북경찰청장은 “화물차 사고는 대형 인명 피해로 이어질 가능성이 큰 만큼 과속이나 신호위반 등 법규 위반 행위를 금해야 한다”며 “특히 봄철에는 졸음운전에 각별히 주의해 안전 운행을 해달라”고 당부했다.