정청래 "교사·공무원 정치기본권 보장…정년연장도 해결해야"

한국노총 80주년 기념식서 국힘에 협조 요청…'근로자' 명칭 개헌 필요성도 주장

더불어민주당 정청래 대표는 10일 교사·공무원의 정치기본권 보장과 정년연장 추진 의지를 재차 표명했다.



정 대표는 이날 서울 여의도 한국노총에서 열린 창립 제80주년 기념식에 참석해 "선생님들과 공무원들의 정치기본권을 약속했는데 아직 지키지 못하고 있다. 정년 연장도 앞으로 우리가 해결해야 할 과제"라고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 열린 중앙당 및 시ㆍ도당 선거관리위원장 연석회의에 참석해 공천의 깨끗함을 강조하는 발언을 하고 있다. 연합뉴스

이어 "앞으로 한국노총과 잘 협의하겠다"고 말하면서 행사에 참석한 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "국민의힘이 반대하지 않는다면 잘 통과되지 않을까 생각한다"고 협조를 요청했다.



정 대표는 이날이 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 첫날이라는 점을 언급하면서 "노란봉투법을 시행하기까지 수없이 많은 사람의 피와 땀이 서려 있다"고 법안의 의미를 강조했다.



그는 "땀 흘린 만큼 보상받는 사회, 이웃과 함께 갈 수 있는 사회, 그러면서 대한민국의 민주주의와 헌법을 지키는, 조국을 사랑하는 대한민국 국민으로서 노동자가 우뚝 설 수 있도록 저도 함께 노력하겠다"고 덧붙였다.



개헌을 통해 헌법상 '근로자'라는 단어를 '노동자'로 전환해야 한다는 견해를 피력하기도 했다.



정 대표는 "우리는 당당하게 노동자임을 선언하고 (근로자의 날을) 노동절로 명칭을 개칭했지만 아직 헌법에는 근로자라고 나와 있다"며 "개헌도 그런 면에서 해야 하지 않나 생각한다"고 말했다.

