중부고속도로 증평~호법 예타 현장조사…“물류 효율성·병목 구간 해소”

충북도가 중부고속도로 증평~호법 구간 확장사업의 예비타당성조사 현장조사를 맞아 사업 필요성을 적극적으로 설명했다.

10일 도에 따르면 이날 청주 오송 충북C&V센터에서 ‘중부고속도로 증평~호법 구간’ 확장사업 예비타당성조사 현장조사가 진행됐다. 이 자리에는 조사단과 국토교통부, 한국도로공사, 충북도·청주시·진천군·음성군, 경기도·안성시·이천시 등 관계기관이 참석했다.

충북 청주 오송 충북C&V센터에서 10일 ‘중부고속도로 증평~호법 구간’ 확장사업 예비타당성조사 현장조사가 진행됐다. 충북도 제공

이는 증평IC부터 호법 분기점까지 54.2㎞ 구간을 기존 왕복 4차로에서 6차로로 확장하는 사업이다. 총사업비는 약 1조4천억 원 규모다. 해당 구간은 수도권과 충청권을 연결하는 국가 간선 도로망의 핵심축이지만 하루 7만대 이상 차량이 통행하면서 상습 정체가 발생하는 대표적 병목 구간으로 꼽혀 왔다.

청주·진천·음성 지역 산업단지 확대와 물류 증가, 청주공항 이용객 증가가 겹치면서 도로 확장 필요성이 꾸준히 제기됐다. 도는 이번 현장조사에서 교통 혼잡 해소, 산업 물류 효율성 확보, 국가 간선 도로망 기능 강화 측면에서 사업의 필요성을 강조했다.

현재 중부고속도로 서청주~증평 구간은 6차로 확장이 추진 중이다. 또 호법 인근 구간은 8차로로 운영되고 있어 증평~호법 구간만 4차로로 남아 병목 구간이 되고 있다는 점도 부각됐다.

중부고속도로 증평~호법 구간 확장사업은 지난 1월 예비타당성조사에 착수했다. 조사 결과는 올해 말 나올 것으로 전망된다.

충북도 관계자는 “중부고속도로 확장은 충북과 경기 남부 산업벨트를 연결하는 핵심 기반 사업”이라며 “예비타당성조사가 원활히 진행돼 사업이 조속히 추진될 수 있도록 관계기관과 함께 적극적으로 대응하겠다”고 말했다.