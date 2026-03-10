삼성전자, 게임 개발자 축제에서 게이밍 기어 대거 공개

삼성전자가 9일부터 13일(현지시간)까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 세계 최대 게임 개발자 컨퍼런스인 ‘GDC 페스티벌 오브 게이밍 2026(GDC)’에 참가한다. 1988년부터 개최된 ‘GDC’는 1000명이 넘는 연사와 3만명 이상의 전 세계 게임 개발자와 파트너 등이 참가하는 게임 개발자 컨퍼런스다.
삼성전자는 GDC 개최에 맞춰 샌프란시스코 메리어트 마르퀴스 호텔에 별도의 행사장을 마련하고 △무안경 3D 모니터 ‘오디세이 3D’ △게이밍 모니터 최초 6K 초고해상도 32형 ‘오디세이 G8’ △세계 최초 듀얼 모드 기반으로 최대 1040Hz 주사율을 구현한 ‘오디세이 G6’ 등 2026년형 오디세이 신제품을 소개한다.
게이밍 모니터인 ‘오디세이 3D’는 3월 중 전세계 게이머들로부터 호평을 받은 게임인 ‘헬 이즈 어스’를 3D 모드로 지원할 계획이다. 헬 이즈 어스는 로그 팩터에서 개발한 3인칭 액션 어드벤처 게임이다. 특유의 역동적인 액션이 3D 기술과 만나 더욱 실감나는 플레이 경험을 제공한다. 또, 올해 말까지 서바이벌 호러 게임 ‘크로노스: 더 뉴 던’을 포함해 3D 모드 지원 게임을 120개 이상으로 확대할 예정이다.
삼성전자는 현재 △퍼스트 버서커: 카잔 △스텔라 블레이드 △P의 거짓: 서곡(Lies of P: Overture) △몬길: STAR DIVE 등 60여 종의 게임을 오디세이 3D로 지원하고 있다.
삼성전자는 글로벌 게임 제작사들과 손잡고 ‘HDR10+ GAMING’ 기술도 확대 도입한다. 이는 게임 콘텐츠의 장면 및 프레임을 분석해 입체감을 높여 게이밍에 최적화된 HDR 화질을 제공하는 기술이다. 삼성전자는 2022년부터 오디세이 게이밍 모니터와 120Hz 이상을 지원하는 TV에 ‘HDR10+ GAMING’ 기술을 적용했다.
오디세이 게이밍 모니터로 해당 기술을 지원하는 게임을 실행하면 게임 이용자는 별도의 세팅 값 조절 없이 보다 선명하고 정확한 색상, 밝기, 명암비를 통해 더욱 몰입감 있는 게임 플레이를 경험할 수 있다.
이상욱 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “이번 행사에서 삼성전자의 혁신적인 게이밍 기술을 전 세계 게임 제작자에게선보이게 됐다”며 “GDC 2026을 시작으로 게임 콘텐츠 업체와 보다 적극적인 협업을 통해 전세계 게이머들에게 한층 더 몰임감 있는 게임 경험을 제공할 것”이라고 말했다.