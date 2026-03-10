제3대 한국한의약진흥원장에 고호연 세명대 교수…“일 잘하는 기관 만들 것”

고호연 제3대 한국한의약진흥원장은 10일 취임사를 통해 “초고령화 시대에 접어들며 한의약의 중요성과 역할이 커지고 있다”고 강조하고 “진흥원이 한의약 정책과 연구, 산업을 연결하는 국가 기관으로서 국민 건강과 산업 경쟁력 강화에 기여하도록 하겠다”고 말했다.

10일 고호연 원장이 취임사를 하고 있다. 한국한의약진흥원 제공

이어 고 원장은 조직 운영에 대해서도 “‘진실된 쓴소리’와 자유로운 소통을 바탕으로 전문성을 높이고 공정하고 청렴한 조직문화를 함께 만들어 가자”고 당부했다. 이를 통해 그는 “직원들이 자부심을 갖고 일하고 싶은 조직을 만들고, 기관이 국민과 산업에 실질적인 성과를 만들어 내는 ‘일 잘하는 기관’으로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

고 원장은 광주 석산고와 상지대 한의학과 학부 및 석사를 졸업한 뒤 가천대와 가톨릭대에서 각각 한의학 박사와 보건학 박사를 취득했다.

한의사인 고 원장은 대학뿐 아니라 식품의약품안전처에서 한약정책과장 등을 지내며 정부 부처에서도 정책 경험을 쌓았다. 제5차 한의약 육성발전 종합계획 수립 시 분과위원장을 맡았으며 현재 보건의료인국가시험원 한의사시험위원장, 건강보험심사평가원 비상근심사위원으로 활동하고 있다.

한편, 한국한의약진흥원은 보건복지부 산하 공공기관으로 한의약 정책 지원과 연구개발, 산업 육성 등을 수행하며 한의약 산업 경쟁력 강화와 국민 건강 증진을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.