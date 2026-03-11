기업 10곳 중 7곳 “올 채용 계획 있다”

기업 10곳 중 7곳가량이 올해 신규 채용 계획을 세우고 직무 관련 업무 경험자를 선호하는 것으로 나타났다.
10일 한국경영자총협회(경총)가 발표한 ‘2026년 신규 채용 실태조사’ 결과에 따르면 응답 기업의 66.6%가 올해 신규 채용 계획이 있다고 답했다. 이번 조사는 서던포스트가 경총 의뢰로 지난 1월19일부터 2월11일까지 100인 이상 기업 500개사를 대상으로 진행했다.
기업 규모별 채용 계획은 유사했다. 1000인 이상 기업 중 신규 채용 계획을 세운 곳은 66.0%였고 300∼999인은 67.5%, 100∼299인은 66.0%였다. 신규 채용 계획이 있다는 응답 비중은 지난해(60.8%)보다 5.8%포인트 늘었고, 신규 채용 계획을 아직 세우지 못했거나 없다고 답한 기업 비율은 각각 23.2%, 10.2%였다.
채용 규모는 ‘작년과 유사하다’는 응답이 62.2%로 가장 많았다. 이어 ‘작년보다 축소하겠다’는 17.4%, ‘작년보다 확대하겠다’는 14.1%로 집계됐다.
채용 방식과 관련해선 응답 기업의 54.8%가 수시 채용만 실시하겠다고 밝혔고 ‘정기 공채·수시 채용 병행’(35.0%), ‘정기 공채만 실시’(10.2%) 등의 순으로 나타났다.
기업이 신규 채용을 할 때 가장 중점적으로 보는 평가 요소는 ‘직무 관련 업무 경험’(67.6%)이 가장 많았다. 이어 ‘소프트 스킬’(인성·리더십 등) 9.2%, ‘대외 활동’(공모전 등) 7.0%, ‘팀 핏’(개인의 업무 성향과 소통 방식이 해당 팀의 협업 방식, 업무 문화와 부합하는 정도) 6.0%, ‘학력’ 5.8%, ‘자격증’ 3.8% 등이 뒤를 이었다.
올해 채용시장의 주요 트렌드로는 ‘직무 중심 채용 강화’(72.2%), ‘수시·상시 채용의 일반화’ 41.8%, ‘채용 과정상 인공지능(AI) 활용 증가’ 30.6% 순으로 집계됐다.