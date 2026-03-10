코로나로 멈춘 北中열차, 6년 만에 재개

12일부터 평양~베이징 운행

경제·인적 교류 활발해질 듯

북한 평양과 중국 베이징을 오가는 국제열차 운행이 12일부터 재개된다고 교도통신이 10일 중국 측 관계자의 말을 인용해 보도했다. 코로나19로 중단된 지 약 6년 만의 운행 재개를 계기로 북·중 간 교류가 더욱 활발해질 전망이다.



북한이 2020년 1월 코로나19 대응 차원에서 국경을 걸어 잠그기 전까지 외국인 여행객 가운데 중국인 비중이 가장 컸다. 북한은 코로나19 상황이 진정된 후에도 러시아 관광객만 제한적으로 수용해왔다.

전승절 80주년 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 2025년 9월 4일 오후 시진핑 중국 국가주석과 양자회담 후 전용열차로 베이징을 출발했다고 조선중앙통신이 2025년 9월 5일 보도했다. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

12일 왕복 운행을 시작하는 평양∼베이징 열차 노선은 매주 월·수·목·토요일 주 4회 운용될 것으로 알려졌다. 베이징에서 오후 5시26분(현지시간) 출발해 이튿날 오후 6시쯤 평양에 도착하는 일정으로, 중국 랴오닝성 단둥에서 한 차례 정차하는 것으로 전해졌다.



이 열차는 기본적으로 외교관 등 공무 목적의 인원 수송을 위해 운행되며, 좌석이 남을 경우 일반 승객이 이용할 수 있는 것으로 알려졌다.



북한과 중국의 수도를 잇는 대표적인 육상 교통편이 실제로 복원되면 북·중 간 경제적·인적 교류 회복에도 속도가 붙을 것으로 보인다.