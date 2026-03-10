“숙청 정치도 중단해야” “보수 끝났다”… 국힘 ‘절윤’ 후폭풍

장동혁 침묵 속 공천 면접 돌입



한동훈 “제명 정상화 없인 면피용”

고성국 등 극우 유튜버 정리 촉구



張, 후속 조치 질문에 묵묵부답

전한길 “이재명 이중대” 맹비난



대구 등 지자체장 공천면접 시작

오세훈·김태흠 추가 접수 열어놔

국민의힘이 ‘윤석열 전 대통령 복귀 반대’ 결의문을 채택하며 이른바 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연)을 선언했지만, 당 안팎에서는 “면피용”, “가짜 보수”, “뒤늦은 절윤”이라는 비판이 이어지고 있다. 특히 이 과정에서 장동혁 대표가 공식 입장을 내지 않은 것을 두고 절윤에 대한 명확한 입장을 밝히라는 압박이 커지고 있다. 여기에 한동훈 전 대표 제명 취소 등 후속 조치를 요구하는 친한(친한동훈)계의 목소리까지 더해지면서 장 대표의 고심도 깊어지고 있다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

10일 정치권에 따르면 한 전 대표는 KBS 라디오에 출연해 전날 국민의힘이 발표한 ‘윤(윤석열) 어게인’ 반대 결의문에 대해 “당권파가 숙청 정치, 제명 정치를 정상화하지 않는다면 국민은 결의문을 면피용이라고밖에 보지 않을 것”이라고 비판했다. 전날 열린 의원총회에서 친한계 징계 절차 중단이나 윤민우 윤리위원장 교체 등의 요구가 반영되지 않은 점을 지적한 것으로 풀이된다.



그는 특히 결의문을 장 대표가 아닌 송언석 원내대표가 낭독한 데 대해 “장 대표에게 (의원들이) 읽으라고 요구했지만 본인이 따르지 않은 것 아니겠느냐”며 “당장 숙청 정치를 중단하고 사과하고 책임자를 교체해 당을 정상화하는지 국민들이 지켜볼 것”이라고 말했다.

친한계와 소장파에서는 후속 조치로 당 안팎의 윤 어게인 세력과의 관계를 정리해야 한다는 주장도 이어지고 있다. 친한계 박정훈 의원은 페이스북에서 “절연을 위해서는 그간 당내에서 과격한 목소리를 내온 당직자들을 정리해야 한다”며 “특히 장동혁 지도부를 막후에서 조종한다는 의심을 받아온 고성국씨를 서울시당 윤리위원회 결정에 맞춰 제명해야 한다”고 촉구했다.



소장파 모임인 ‘대안과 미래’ 간사 이성권 의원도 CBS 라디오에서 “윤 어게인의 주장에 궤를 같이하는 당직자들 같은 사람의 인사 조치가 상응한 행동으로 보여지는지를 보면 (절연에 대한) 진정성을 확인할 수 있을 것”이라고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 송언석 원내대표의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

반면 윤 어게인 세력의 반발도 거세다. 보수 유튜버 전한길씨는 유튜브를 통해 국민의힘 결의문 선언에 대해 “자유대한민국은 죽었다”며 강하게 반발했다. 그는 장 대표를 향해 “대표가 되는 데 내 역할이 컸다. 절윤한다면 장 대표를 지지할 수 없다”며 “국민의힘은 끝났다. 이재명 이중대, 가짜 보수”라고 비난했다.



장 대표는 이날 한국노총 창립 80주년 기념식 참석 후 기자들과 만나 ‘절윤’에 대한 입장을 묻는 질문에 “결의문 채택 이후 수석대변인을 통해 제 입장을 이미 밝혔다”고만 말했다. 전날 의원총회에서 발언하지 않은 이유에 대해서는 “의원들의 여러 의견을 잘 들었다”고 했다. 당권파 당직자 인사 조치 여부나 절윤 동의 여부, 전한길씨의 면담 요청, 강성 유튜버들의 탈당 가능성 등에 대해서는 답을 피했다.



다만 송언석 원내대표 주도로 진행된 결의문 초안 작성 과정에서 장 대표도 소통하며 절윤에 대한 의견을 개진하는 등 조율 절차를 거친 것으로 전해졌다. 지도부 관계자는 “당이 어느 정도 정리가 됐다고 보고 선거 체제로 전환해야 한다는 절박감에서 결의문을 낸 것”이라며 “이 정도면 서로가 서로에게 최선을 다한 결과로 평가해야 한다”고 했다. 그는 한 전 대표 제명 취소에 대해 “대통령의 사면도 8·15가 있고 크리스마스 사면이 있는 것이다. 갑자기 대법원에서 판결 났는데 ‘누구 사면시켜줘라’ 이렇게 할 수는 없다”며 “통합을 위해서라는 명분만 가지고는 그렇게 할 수가 없다”고 선을 그었다.



결의문을 둘러싼 공방이 이어지는 가운데, 국민의힘은 이날 여의도 당사에서 서울·대구 등 주요 광역단체장 출마자들을 대상으로 공천 면접에 돌입했다. 보수의 텃밭인 대구 지역을 시작으로 오세훈 현 시장이 아직 공천 신청을 하지 않은 서울시장에 대한 면접도 이어졌다. 면접은 13일까지 나흘에 걸쳐 진행될 예정이지만, 오 시장과 김태흠 충남도지사 등 추가 접수 가능성이 남아있다. 이정현 공관위원장은 “특정 지역을 넘어 미접수 지역도 있고, 또 심사하다 보면 여러 가지 상황이 발생할 수도 있어서 그런 것들을 잘 담아내 (추가 접수는) 위원회 논의를 거쳐 결정하겠다”고 밝혔다.