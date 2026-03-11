“아는 척하고 싶어서”…이상엽 1급·한해 연예인 최초, 자격증 딴 스타들

연예인들 다양한 자격증 취득 잇따라

한국사 시험·한국어교원 자격·와인 전문가 과정까지

스타들의 이색 이력 화제

“나는 그냥 아는 척하고 싶어서 땄다.”

(왼쪽부터) 이상엽, 김가연, 한해. 뉴스1·KBS·뉴시스 제공

배우 이상엽이 한국사능력검정시험 1급에 도전하게 된 이유를 설명하며 한 말이다. 연예인들의 자격증 취득 사례가 이어지고 있다. 연기나 음악 활동과 별개로 새로운 분야에 도전해 시험에 합격하는 이들도 늘고 있다. 한국사 시험부터 한국어교원 자격, 와인 전문가 과정까지 분야도 다양하다.

■ “아는 척하고 싶어서”…이상엽, 한국사능력검정시험 1급

이상엽은 한국사능력검정시험 1급을 취득한 연예인으로 알려져 있다. 그는 2025년 3월1일 방송된 JTBC ‘아는 형님’ 삼일절 특집에 출연해 한국사 공부를 시작하게 된 계기를 직접 밝혔다.

당시 방송에는 역사 강사 최태성과 함께 이상엽, 전효성이 출연해 삼일절과 관련한 역사 이야기를 나눴다. 이 과정에서 이상엽과 전효성 모두 한국사능력검정시험 자격증을 보유하고 있다는 사실이 소개되며 관심을 모았다.

배우 이상엽이 한국사능력검정시험 1급 취득 사실과 공부 계기를 전했다. JTBC 제공

이상엽은 시험에 도전한 이유에 대해 “나는 그냥 아는 척하고 싶어서 땄다. 사람들이 다 너무 날 바보로 생각해가지고”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 신동이 “따고 나서 바보 이미지가 없어졌냐”라고 묻자 그는 “아닌 것 같더라. 계속되던데”라고 답하며 특유의 예능감을 보였다.

이어 한국사능력검정시험 1급을 한 번에 취득한 비결을 묻는 질문에는 “최태성 선생님의 강의를 열심히 들었다”고 말했다. 최태성은 “진짜 어려운 시험이다. 10명 중 한두 명만 1급을 딴다”며 이상엽을 치켜세웠다.

지난 3일 방송된 KBS2 ‘셀럽병사의 비밀’에서도 이상엽의 한국사 공부 경험이 다시 언급됐다. 당시 이상엽은 “공부한다는 생각보다는 한국사를 듣고 있다는 마음으로 했다”고 말했고, 역사 크리에이터 최한나는 이를 두고 “좋은 공부 태도다”라고 평가했다.

■ “갱년기 감성으로 시작”…김가연, 한국어교원 2급 취득

배우 김가연은 한국어교원 2급 자격증을 취득한 사실을 직접 공개했다. 김가연은 2025년 12월15일 자신의 인스타그램에 자격증 사진을 올리며 “박은혜가 어느 날 올린 피드를 보고 갱년기 감성으로 시작한 한국어교원 자격증 도전이었다”고 밝혔다.

배우 김가연(왼쪽)과 그가 공개한 한국어교원 2급 자격증. 김가연은 자격증 취득 사실과 공부 과정을 전했다. 김가연 인스타그램 캡처

이어 “1년 3개월 동안 나름 열심히 했고 때로는 내가 왜 이걸 한다고 했을까 후회도 살짝 하고 실습 교안 짤 때는 재미도 있었다”며 “결국 해낸 나를 칭찬해 본다”고 전했다. 그는 공부 과정을 떠올리며 “아직도 눈에 아른거려. 파찰음, 파열음”이라고 덧붙였다.

김가연의 도전 계기로 언급된 배우 박은혜는 2024년 2월 한국어교원 자격증 취득 사실을 공개한 바 있다. 김가연의 글에 박은혜가 “언니 같이 취직할까요”라는 댓글을 남기며 응원의 메시지를 전하기도 했다.

한국어교원 자격은 외국인과 재외동포를 대상으로 한국어를 가르치는 사람에게 부여되는 자격이다. 관련 전공 이수나 양성과정, 검정시험 등 법정 요건을 충족한 뒤 심사를 거쳐 문화체육관광부 장관 명의로 자격이 부여된다.

■ “연예인 최초” 한해, 와인 자격증 레벨3

래퍼 한해는 와인 관련 국제 자격증 취득 사실을 방송에서 공개했다. 그는 2025년 5월30일 방송된 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’에 출연해 와인 교육기관 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 자격증을 취득했다고 밝혔다. 이날 방송에서 한해는 근황을 묻는 MC 붐의 질문에 “연예인 최초로 WSET 레벨3를 취득했다”고 말했다.

래퍼 한해가 국내 연예인 최초로 WSET 레벨3 자격증을 취득했다고 밝혔다. KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 방송 화면 캡처

한해는 “다음 단계는 외국에서 취득해야 한다”며 “국내에서 취득할 수 있는 단계 가운데 가장 높은 레벨이다”라고 설명했다. 이에 붐이 “아예 연예인을 그만두고 업자가 되는 거냐”고 농담하자 한해는 “아니다, 아직 조금 더 하고 싶다”고 답해 웃음을 자아냈다.

WSET은 영국에 본부를 둔 와인·주류 교육 기관으로 전 세계적으로 널리 알려진 와인 교육 과정 가운데 하나다. 레벨3는 와인의 생산 지역과 품종, 양조 방식, 테이스팅 등을 다루는 심화 과정으로 알려져 있다.

한해는 평소 방송에서 와인에 대한 관심을 여러 차례 언급해 왔다. 이날 방송에서도 와인 자격증 취득 과정을 언급하며 꾸준히 관련 공부를 이어오고 있다고 전했다. 취미로 시작한 와인 공부가 실제 자격증 취득으로 이어졌다는 점도 눈길을 끌었다.

다양한 분야에서 새로운 이력을 더해가고 있는 스타들의 행보에 관심이 이어지고 있다.