장동혁, 김태흠 충남지사 찾아가 “공천 참여해 달라” 요청…당 쇄신 방안 등 대화

장 “충남 미래 위해 역할 필요”…공천 참여 요청

김 “재정·권한 없는 행정통합은 의미 없다”

김 지사 “계엄 사과했으니 당 새롭게 태어나야 한다” 조언

장동혁 국민의힘 대표가 10일 충남도청을 찾아 김태흠 충남도지사를 만나 대전·충남 행정통합과 지방선거 공천 문제 등을 놓고 의견을 나눴다.

장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표가 10일 충남도청으로 김태흠 지사를 찾아가 정국 현안 등을 논의했다.

장 대표는 이날 도청 접견실에서 열린 면담에 앞서 공개된 자리에서 “행정통합 문제가 아직 국회에서 마무리되지 않아 김 지사께서 공천 신청을 하지 않았다는 말을 듣고 무거운 마음이었다”며 “이 일을 계기로 도민들이 김 지사의 진정한 마음을 더 이해하는 계기가 됐을 것”이라고 말했다. 그러면서 “충남의 미래 발전을 위해 김 지사께서 공천 과정에 참여해 역할을 해주길 바라는 마음에서 충남을 찾았다”며 공천 참여를 요청했다.

이에 대해 김 지사는 공천 신청을 하지 않은 배경과 관련해 “각 정당이 지방선거 준비를 위해 정치 일정상 공천 신청을 받는 것은 이해하지만 대구·경북, 대전·충남 행정통합 문제가 정리되지 않은 상황에서 공천 신청을 하는 것은 적절치 않다고 판단했다”고 설명했다.

김 지사는 “도지사를 한 번 더 하느냐, 통합시장을 하느냐 하는 문제는 중요하지 않다”며 “당원이나 개인의 정치적 유불리나 이해득실 차원에서 행동하고 싶지 않았다”고 말했다.

이어 “민주당이 애초 광주·전남만 통과시켜줄 심산이었다고 생각한다”며 “세제 개편 없이 세 곳을 동시에 추진하는 것은 사실상 불가능하기 때문”이라고 주장했다. 이어 “통합 속도가 늦어지더라도 재정과 권한 이양이 포함된 제대로 된 통합 법안을 만들어 총선 때 시행해도 늦지 않다”며 “시간에 쫓긴 졸속 통합은 안 된다”고 강조했다.

장 대표도 이에 대해 “광주·전남 법안을 통과시키면서 대구·경북을 처리하지 않은 것은 광주·전남에만 막대한 재정을 주고 다른 지역은 통합할 생각이 없다는 것이라고 보는 것이 국민의힘의 시각”이라며 “통합은 서둘러 급하게 처리할 문제가 아니라 실질적인 내용이 담겨 추진돼야 한다”고 말했다.

김태흠(왼쪽) 충남지사가 장동혁 대표의 방문을 받고 도지사실로 안내하고 있다.

그는 이어 “우리 당이 국민 마음을 얻기에 부족한 부분이 있었던 것도 사실”이라면서도 “국민의힘은 대한민국 헌정 질서를 지키는 마지막 보루 역할을 하고 있다”고 강조했다. 또 “지방 권력까지 한쪽에 몰리게 되면 헌정 질서가 위협받을 수 있다”며 “국민의힘이 변화해 국민께 보여드릴 수 있는 마지막 기회를 갖기 위해서라도 지방 권력만큼은 국민의힘에 맡겨 달라”고 호소했다.

두 사람은 공개 대화 이후 비공개 면담을 통해 대전·충남 행정통합 추진 상황과 함께 향후 지방선거 전략 등 정치 현안에 대해서도 의견을 나눈 것으로 알려졌다. 김 지사는 계엄과 관련 국민들께 사과했으니 국민들이 당이 새롭게 태어나는 모습을 볼 수 있도록 당을 꾸려 나가야 한다는 취지의 조언을 한 것으로 전해졌다.

장 대표와 김 지사는 정치적으로도 인연이 깊다.

김 지사와 같은 충남 보령 웅천면 출신인 장 대표는 4년 전 김 지사가 충남도지사 선거에 출마하면서 공석이 된 보령·서천 국회의원 재선거에서 국민의힘 공천을 받아 당선되며 국회에 입성했다. 이후 2년 전 총선에서 재선에 성공한 뒤 당 사무총장을 거쳐 최근 국민의힘 대표에 올랐다. 때문에 김 지사는 장 대표의 이웃 마을 고향 선배이자 정치적 멘토로 불린다.