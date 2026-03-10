국힘 포항시장 선거 '합종연횡' 현실화… 김순견, 박용선 지지선언, 선거판 요동

국민의힘 포항시장 예비후보가 11명으로 사상 최다를 기록하고 있는 가운데 국민의힘 공천심사를 앞두고 후보간 합종연횡이 본격화되면서 선거판이 요동치고 있다.

공천심사 과정 컷오프가 불가피한 상황에서 예비후보간 지지선언 및 후보사퇴 등이 실제 여론과 공천심사 과정에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

김순견(왼쪽) 포항시장 예비후보는 10일 포항시청 브리핑룸에서 박용선 후보와 공동 기자회견을 열고 박 예비후보 지지를 선언한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 박용선 제공

김순견 포항시장 예비후보는 10일 포항시청 브리핑룸에서 박용선 후보와 공동 기자회견을 열고 박 예비후보 지지를 선언하고 본인은 예비후보를 사퇴키로 했다.

김 예비후보는 “다가오는 지방선거 포항시장 예비후보직을 내려놓기로 결단했다”며 “제가 이루지 못한 포항을 위한 꿈을 이제 박용선 예비후보를 통해 이루고자 한다”고 밝혔다.

김 예비후보는 “1995년 30대의 나이에 도의원에 당선된 이후 지난 30여 년 동안 포항의 발전과 시민의 행복한 삶을 위해 제 모든 것을 바쳐왔다”며 “때로는 어려움과 시련도 있었지만 포항을 향한 마음만큼은 한 번도 흔들린 적이 없다”고 말했다.

이어 “비록 오늘 시장 예비후보직은 내려놓지만 포항과 시민을 향한 저의 마음은 30년 전 그때와 조금도 다르지 않다”며 “이제는 정치인이 아닌 포항의 시민으로서 시민들과 함께 포항의 미래를 응원하고 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

박용선 예비후보는 “김순견 후보님의 고뇌에 찬 대승적인 결단에 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”며 “포항을 향한 후보님의 헌신과 열정은 많은 시민들께서 잘 알고 계실 것”이라고 말했다.

또 “후보님에 대한 시민들의 지지와 이번 결단을 무겁게 받아들이겠다”며 “후보님이 그려온 포항의 미래에 저의 실행력을 더해 포항이 다시 일어설 수 있도록 더욱 낮은 자세로 시민과 함께 뛰겠다”고 밝혔다.

이어 “김순견 후보님의 결단이 헛되지 않도록 포항의 새로운 미래를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

두 예비후보는 기자회견에서 "양 후보가 지금까지 시민에게 공약한 사항을 충실히 이행토록 할 것이며, 후보단일화로 결정된 후보에 대해 최선을 다 할 것"이라고 밝혔다.

한편, 이날 회견을 한 두 예비후보를 비롯 국민의힘 포항시장 선거에는 총 11명이 예비후보등록한 상태인 만큼 향후 후보간 합종연횡이 본격화 할 것으로 보인다.

다만, 경선 초반에 이같은 합종연횡에 대한 비판적인 시각도 적지않아 국민의힘 후보결정을 위한 경선과정에 어떤 영향을 미칠지는 미지수다.