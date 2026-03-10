경북문화관광공사, 독일서 경북관광 홍보…유럽시장 집중 공략

Post-APEC, ITB 베를린서 경북 매력 홍보·유럽시장 협력 확대

경북문화관광공사는 지난 3~5일까지 독일 베를린에서 열린 ‘ITB Berlin 2026’에서 경북관광 홍보 활동을 펼치며 유럽 시장 공략에 나섰다고 10일 밝혔다.

베를린국제관광박람회(ITB)는 올해로 60주년을 맞은 세계적인 관광 B2B 박람회로, 전 세계 관광업계 관계자들이 참여해 최신 관광 트랜드를 공유하고 협력 기회를 모색하는 글로벌 관광 교류의 장이다.

공사는 한국관광공사와 함께 한국관에서 경북의 다양한 관광 매력을 소개하며 유럽 프리미엄 시장을 대상으로 홍보 활동을 전개했다.

박람회 기간동안 공사는 25건의 비즈니스 상담을 진행했다.

상담은 현지 관광 전문 미디어와 여행업계 관계자들을 중심으로 이루어졌으며, 유럽 시장에서 경북관광 브랜드 인지도 제고와 포상관광(Incentive Tour) 등 프리미엄 단체 관광객 유치를 위한 협력 가능성을 논의했다.

또한 고부가 관광객 유치를 위한 지원 제도와 관광 인프라도 함께 안내해 현지 업계의 관심을 끌었다.

이번 ITB 베를린 참가를 통해 공사는 유럽 관광업계와의 교류를 확대하고 경북관광의 인지도를 높이는 계기를 마련했다.

경북도는 2025년 APEC 정상회의를 성공적으로 개최하며 국제행사 운영 역량을 입증한 데 이어, 2026년에는 아시아·태평양 최대 관광기구인 PATA(태평양아시아관광협회) 연차총회 개최를 포항과 경주에서 앞두고 있다.

공사는 이러한 국제행사를 계기로 글로벌 관광 네트워크를 확대하고 고부가 관광시장 공략을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

김남일 공사 사장은 “ITB 베를린은 글로벌 관광업계가 모이는 핵심 플랫폼인 만큼 이번 참가를 통해 경북 관광의 경쟁력을 유럽 시장에 적극적으로 알릴 수 있었다”며 “Post-APEC 시대를 맞아 프리미엄 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고 고부가 관광객 유치를 확대해 경북관광의 브랜드 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.