강동구, 고층빌딩 135곳 화재 안전점검

석달간 30층·높이 120m 이상 대상

서울 강동구가 관내 고층건축물 135개소를 대상으로 화재 안전 전수 점검에 나선다. 지난해 11월 발생한 홍콩의 고층 아파트 대형 화재와 같은 사고를 예방하기 위해서다.



구는 이달부터 5월까지 건축 분야 외부 전문가와 함께 관내 고층건축물 전수 점검을 진행한다고 10일 밝혔다. 점검 대상은 ‘30층 이상 또는 높이 120m 이상’ 고층건축물로 모두 135개소다. 올림픽파크포레온(54개소) 등 공동주택 11개 단지, 강동밀레니얼중흥S-클래스(4개소) 등 주상복합 3개 단지가 주요 대상이다.



구는 방화구획 및 경계벽 상태, 방화문·방화셔터 관리 상태, 피난 시설(승강기 등) 거리·개수의 적정성, 화재안전기준 준수 여부 등을 확인할 계획이다. 점검을 통해 화재 위험 요인을 선제적으로 보완하고, 건축물 관리자가 제대로 관리할 수 있도록 지속적으로 안내한다.



이수희 구청장은 “점검 결과를 토대로 고층건축물에 특화된 관리대책을 마련해 구민이 안심할 수 있는 생활환경을 조성하겠다”고 밝혔다.