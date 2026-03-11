국제에너지기구, 긴급회의 소집…비축유 방출 여부 결정

국제에너지기구(IEA)가 10일(현지시간) 회원국 정부 간 긴급 회의를 소집했다. 중동 전쟁으로 인한 국제 석유시장 상황을 점검하기 위해서다.

IEA는 세계 에너지 정책 협력과 조정을 위해 설립된 정부 간 국제기구로 회원국은 한국 등 32개국이다. 한국은 2002년 가입했다.

영국의 한 주유소 밖에 무연 휘발유와 디젤 가격이 표시돼있다. AFP 연합

파티 비롤 IEA 사무총장은 이날 성명을 통해 회의 소집 소식을 알리며 “회의에서는 현재의 공급 안정성과 시장 상황을 평가할 것”이라며 평가 결과를 바탕으로 IEA 회원국들의 전략 비축유 방출 여부를 결정하겠다고 밝혔다.

주요 7개국(G7) 에너지 장관들도 이날 올해 의장국인 프랑스의 롤랑 레스퀴르 경제장관 주재로 긴급 상황 점검 회의를 열었다. 국제 유가 급등과 관련해 전날 G7 재무장관들이 논의한 데 이어 열린 후속 회의다.

레스퀴르 장관은 기자들에게 “미국을 포함한 모든 국가가 시장 안정화를 위한 조치 시행 의지를 표명했다”며 “IEA에 잠재적인 비축유 방출 시나리오 마련을 요청했다”고 밝혔다고 로이터 통신이 전했다.

전략 비축유 제도는 1973년 석유 파동 이후 에너지 안보 강화를 위해 1974년 IEA가 설립되면서 함께 도입됐다. IEA는 급격한 유가 변동에 대비해 회원국들에 순 석유 수입량 기준 최소 90일 분의 비상 석유 비축 의무를 부과하고 있다.

IEA 회원국들은 지금까지 총 다섯 차례 공동 방출을 결정했다. 마지막 두 차례는 러시아의 우크라이나 침공 직후인 2022년 3월과 4월에 이뤄졌다.