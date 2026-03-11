이란 국영방송, 초등학교 공습 ‘미사일 파편’ 공개…NYT “美토마호크 부품 추정”

이란 국영방송이 10일(현지시간) 미군이 이란 여자 초등학교를 공습했다는 증거물이라며 미사일 파편 사진을 공개했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 해당 학교 건물 타격은 이란 소행이라고 주장하고 있다.

미국 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 이란 국영방송 IRIB는 이날 텔레그램 채널에 “미나브 지역 초등학교에 떨어진 미국 미사일 잔해”라며 파편 사진들을 게시했다. NYT는 사진에 나온 파편들이 미군 토마호크 미사일의 부품으로 보인다고 분석했다.

미국 토마호크 미사일로 보이는 무기가 샤자레 타이이바 여자 초등학교 인근에 타격을 가하는 장면이 담긴 영상의 한 장면. 로이터연합

파편들은 이란 남부 미나브에 있는 여자초등학교 ‘샤자라 타이이바 초등학교’ 건물 잔해 인근에 마련된 테이블 위에 놓여 있었다. 이 학교 건물은 미국과 이스라엘이 이란 공격을 개시한 날인 지난달 28일 오전 10시45분쯤 외부 공격을 받아 파괴됐다. 현지 보건당국은 이 공격으로 당시 학교에서 수업 중이던 어린이와 교사 등 최소 175명이 사망한 것으로 파악하고 있다.

NYT는 이날 공개된 사진에 나온 파편 중 하나가 토마호크 미사일의 위성 교신 안테나로 쓰이는 ‘SDL 안테나’라고 말했다. 파편에는 미 국방부가 2014년 발주 계약했음을 가리키는 코드 번호가, 제조사란에 미 방산업체인 벨 에어로스페이스 앤드 테크놀로지스가 적혀 있었다. 구동기(액추에이터)로 추정되는 다른 파편에는 ‘메이드 인 USA’라는 문구와 함께 글로브 모터스라는 제조사명이 표기돼있다. NYT는 사진의 구동기가 토마호크 미사일의 방향 전환에 사용되는 부품이라고 설명했다.

토마호크는 해군 함정이나 잠수함에서 발사해 정밀하게 목표물을 타격하는 미군의 장거리 순항미사일로, 미국 이외에 이 미사일을 운용하는 국가는 동맹국인 영국과 호주뿐이라고 NYT는 전했다. 다만 NYT는 IRIB가 공개한 미사일 부품이 어디서, 어떻게 수거된 것인지는 불분명하다는 입장이다.