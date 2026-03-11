봄은 봄인데…아침 영하권에 일교차 커 [오늘날씨]

서울·경기·강원 등 지역 미세먼지 ‘나쁨’

수요일인 11일은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 아침 기온이 영하권으로 춥고 일교차가 크니 건강관리에 유의하는 것이 좋겠다.

쌀쌀한 날씨를 보인 지난 9일 부산 수영구 배화학교에서 꽃망울을 터트린 벚꽃에 동박새가 꿀을 찾고 있다. 연합뉴스

이날 오전 5시 기준 아침 최저기온은 서울 0도, 인천 1도, 수원 -1도, 춘천 -3도, 강릉 2도, 청주 0도, 대전 -2도, 전주 -2도, 광주 0도, 대구 1도, 부산 4도, 제주 5도다.

낮 최고기온은 서울 9도, 인천 7도, 수원 9도, 춘천 11도, 강릉 11도, 청주 11도, 대전 11도, 전주 11도, 광주 12도, 대구 13도, 부산 12도, 제주 12도 등으로 예상된다.

인천·경기 서해안과 충남 북부 서해안에서는 오전에서 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 서해 5도의 예상 강수량은 5㎜ 미만이며, 울릉도·독도는 1㎜ 안팎이다.

새벽부터 아침 사이에는 전라권 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠고, 일부 지역에는 서리가 내리겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·대전·세종·충북·대구·울산·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다.