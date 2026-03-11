"강선우, 공천대가 1억 수수"…녹취 공개 72일만에 구속 송치

강선우 前보좌관은 검찰 불구속 송치…뇌물 혐의는 적용 안해

경찰, 김경 쪼개기 후원·구청장 공천 로비 의혹은 계속 수사

공천헌금을 주고받은 혐의로 구속된 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 검찰에 넘겨졌다. 강 의원이 공천헌금 처리를 놓고 김병기 의원과 논의하는 녹취가 공개된 지 72일 만이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 강 의원과 김 전 시의원을 서울중앙지검에 구속 송치했다고 밝혔다. 두 사람에게는 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 형법상 배임증재(김경)와 배임수재(강선우) 혐의가 적용됐다. 두 사람의 만남을 주선한 강 의원의 전 보좌관 남모씨도 강 의원과 같은 혐의로 불구속 송치됐다.

1억원의 공천 헌금을 주고받은 혐의로 구속된 김경 전 서울시의원이 11일 서울 마포경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 뉴시스

강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산구의 한 호텔에서 만나 '공천 대가' 1억원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다. 당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었다. 김 전 시의원은 이후 강 의원의 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐다.

경찰은 혐의가 더 무거운 뇌물죄를 적용하는 방안도 검토했으나, 정당의 공천 업무는 공무가 아닌 당무라는 판단에 적용하지 않았다.

이번 사건은 지난해 12월 29일, 강 의원이 2022년 지방선거 당시 민주당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 공천헌금 처리 방안을 논의하는 녹취록이 공개되며 불거졌다.

의혹을 전면 부인하던 강 의원은 의혹이 이후 쇼핑백을 받은 것은 맞지만 금품이 들었는지 몰랐으며, 돈을 확인한 즉시 반환했다고 항변해왔다.

하지만 경찰은 강 의원이 이 돈을 전세자금으로 쓰는 등 허위 진술을 한다고 보고 그를 구속하는 한편 1억원을 추징보전 신청했다. 향후 재판시 유죄 선고로 추징이 이뤄질 경우에 대비해 미리 재산을 확보해두는 조치다.

공천헌금을 주고받은 혐의로 구속된 무소속 강선우 의원(왼쪽), 김경 전 서울시의원.

김 전 시의원은 녹취가 공개된 직후 돌연 미국으로 출국하고 11일 간 별다른 이유 없이 체류하면서 메신저 앱을 탈퇴했다가 재가입하는 등 도주·증거인멸 논란이 불거졌다. 그는 귀국해 '자수서'를 제출하고 혐의를 모두 인정하는 등 수사에 협조적인 모습을 보였으나 구속을 피하지는 못했다.

경찰은 1억원 공천헌금 사건 이후 김 전 시의원이 강 의원에게 타인 명의로 1억3천여만원을 '쪼개기 후원'했다는 의혹도 별도로 수사를 벌이고 있다.

강 의원의 보좌진과 김 전 시의원이 쪼개기 후원 방식을 논의하거나, 이 문제를 강 의원과 상의했는지 확인하는 내용의 통화 녹취도 확보했다.

김 전 시의원은 2023년 강서구청장 보궐선거 출마를 염두에 두고 다른 민주당 중진 인사들에게 공천 로비를 시도한 정황 역시 불거졌다. 경찰은 이 의혹 역시 추가로 규명할 방침이다.

<연합>