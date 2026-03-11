G7 정상들, 오늘 중동전쟁 경제대책 논의 화상회의

호르무즈해협 통행 안전 확보·전략비축유 공동방출 등 논의할 듯

주요 7개국(G7) 지도자들이 11일(현지시간) 화상회의로 현재 중동에서 진행 중인 전쟁의 경제적 영향에 관한 대책을 논의한다고 올해 G7 정상회의 의장국인 프랑스가 밝혔다.

사진=로이터연합뉴스

AFP에 따르면 엘리제궁(프랑스 대통령실)은 "이번은 G7 회원국 사이에서 이 문제들을 처음 논의하는 것"이라며 "경제적 조율이 상황에 대한 효과적이고 유용한 대책을 마련하는 것이 핵심 이슈"라며 회의 계획을 공개했다.



회의는 협정세계시(UTC) 기준으로 이날 오후 2시(한국 시간 오후 11시)에 열리며, 의장은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 맡는다.



G7 정상들은 이란의 기뢰 설치 시도 등으로 더욱 불안해진 호르무즈해협의 통행 안전을 확보하는 방안과 유가 안정을 위한 전략비축유(SPR) 공동 방출 등을 논의할 전망이다.



앞서 9일에는 G7 재무장관들이 정상회의를 열어 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상황을 공유하고 대응책을 논의했으며, 일단 지켜보되 필요할 경우 SPR 방출 등 조처를 할 준비를 하겠다고 밝혔다.

<연합>