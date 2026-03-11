‘나주방문의 해’ 나주시, 범시민 관광 서포터즈 출범

전남 나주시가 ‘2026 나주방문의 해’ 성공 추진을 위해 시민 참여 기반 관광 서포터즈를 출범시키며 관광도시 조성에 본격 나섰다.

나주시는 10일 시청 대회의실에서 유관기관과 사회단체, 직능단체 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘2026 나주방문의 해 범시민 서포터즈 발대식’을 개최했다고 밝혔다.

‘2026 나주방문의 해 범시민 서포터즈’가 지난 10일 나주시청 대회의실에서 출범한 가운데 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 나주시 제공

이번 발대식은 시민 참여를 기반으로 관광 수용태세를 강화하고 지역 차원의 환대 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

서포터즈는 나주문화재단과 동신대학교 등 유관기관을 비롯해 이·통장협의회, 주민자치협의회, 자원봉사단체 등 사회단체와 숙박업협회, 외식업협회, 상인회, 예술인단체 등 직능단체 중심으로 구성됐다.

행사에 참석한 기관과 단체 관계자들은 관광도시 나주의 첫인상을 시민이 함께 만들어 간다는 의미를 공유하며 ‘2026 나주방문의 해’ 성공 개최를 위한 공동 의지를 다졌다.

참석자들은 결의문을 통해 방문객 친절 응대와 관광 홍보 확산, 지역 환대 문화 조성에 앞장설 것을 다짐했다. 서포터즈 대표단은 “환한 웃음과 친절한 응대로 나주를 찾은 관광객들에게 좋은 추억을 선사할 수 있도록 시민 서포터즈가 앞장서겠다”고 말했다.

이어 진행된 ‘나주의 첫인상은 우리가 만든다’ 환대 마인드 교육에서는 관광객을 맞이하는 시민 친절과 서비스 마인드의 중요성을 공유하며 관광도시로서의 기본 역량을 다지는 시간을 가졌다.

나주시는 범시민 서포터즈와 부시장을 단장으로 하는 ‘2026 나주방문의 해 추진단’을 연계해 관광 수용태세 개선 활동과 홍보 캠페인, 관광정보 공유 등 시민 참여형 홍보 활동을 확대할 계획이다.

나주시 관계자는 “범시민 서포터즈 출범은 시민이 함께 만드는 관광도시 나주의 출발점”이라며 “민관 협력 기반 관광 홍보 체계를 구축해 ‘500만 관광도시 나주’ 실현 기반을 마련하겠다”고 말했다.