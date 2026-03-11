삼성전자 떠나는 외국인들 “무슨 일 있나?”…개미들은 “폭풍 저가매수”

삼성전자 외국인 지분율, 8개월 만에 50% 하회

개인은 7조원대 ‘풀매수’

삼성전자의 외국인 투자자 비중이 50% 아래로 축소됐다. 이란 사태로 증시 변동성이 커지면서 외국인 투자자들이 매도세를 지속한 영향으로 분석된다. 반면 삼성전자 주가가 크게 하락하자 개인 투자자는 대거 저가매수에 나서 대조를 보이고 있다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 걸린 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 뉴시스

◆삼성전자 외인 비중 8개월 만에 50% 하회

11일 연합인포맥스에 따르면 지난 9일 기준 삼성전자의 외국인 투자자 비중은 49.67%다. 삼성전자의 외국인 투자자 비중은 지난해 7월 17일 50.08%를 기록한 이후 줄곧 50% 이상을 유지해왔다. 지난해 10월 31일에는 52.62%까지 오르기도 했다.

그러나 이후 외국인 투자자들의 매도세가 매수세보다 강해지면서 외국인 비중이 조금씩 줄어들다가 지난달 말 이란 사태가 터지면서는 50%선 아래로 내려갔다. 외국인 투자자는 지난달 13일 이후 삼성전자에 대해 매도세를 이어왔다. 특히 이란 사태 이후인 이달 들어서는 6조8350억원 순매도했다.

반면 개인 투자자는 지난 4일을 제외하고는 이달 들어 9일까지 줄곧 매수 우위를 기록하며 7조1262억원 순매수했다.

이란 사태 이후 삼성전자 주가가 19.86% 하락하자 오히려 저점 매수 기회로 삼아 ‘사자’에 나서면서 비중을 늘린 것이다.

이는 삼성전자의 실적 개선 기대감은 유효한 가운데 외생 변수로 주가가 하락하자 오히려 밸류에이션 매력도가 커진 것으로 해석한 데 따른 것으로 풀이된다.

일부 증권사는 삼성전자의 올해 실적 개선 기대를 반영해 이란 사태 이후에도 목표주가를 올리기도 했다. 서승연 DB증권 연구원은 삼성전자의 메모리 실적이 견조할 것이라며 올해 영업이익을 기존 179조2000억원에서 224조1000억원으로 상향 조정했다. 그러면서 목표주가를 기존 19만원에서 23만원으로 올렸다.

코스피가 전 거래일(5251.87)보다 280.72포인트(5.35%) 상승한 5532.59에 마감한 10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가와 원·달러 환율, 서부텍사스산원유(WTI) 시세가 표시되고 있다. 뉴시스

◆풀매수하는 강심장 개미들

일부 과감한 개인 투자자들이 롤러코스터 장세에 아랑곳하지 않고 거침없는 매수 행보를 보이고 있다.

11일 증권가에 따르면 이달 들어 개인은 유가증권시장에서 13조4000억원 어치를 순매수했다. 급락장을 저가 매수 기회로 여겨 돈을 빌려 주식을 사는 ‘빚투’(빚내서 투자)를 늘린 것이 대표적인 사례다.

신용거래융자 잔고는 중동 사태가 국내 증시에 처음 본격적으로 반영된 지난 3일 32조8000억원에서 지난 5일 33조7000억원으로 늘어 역대 최대치를 찍었다. 다만, 지난 9일엔 31조7000억원 수준으로 소폭 감소했다.

이달 1∼10일 개인이 가장 많이 순매수한 상장지수펀드(ETF) 상위 10종목 중 절반이 레버리지형 상품이라는 점도 개미들의 강심장을 단적으로 보여준다.

올해 국내 투자자들의 미국 주식 보관액도 점차 줄어드는 것으로 나타났다.

한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 이달 국내 투자자의 미국 주식 보관액은지난 6일 기준 1602억309만달러(약 235조원)로 집계됐다. 올해 1월 약 1680억달러, 지난달 1639억달러에서 점차 감소하는 추세다.

업계 관계자는 “미국 증시가 상대적으로 부진한 흐름을 보이는 반면 국내 증시는 연초부터 거침없이 상승함에 따라 국장으로 복귀하는 흐름이 가시화되는 것 같다”고 전망했다.