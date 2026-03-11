코스피, 2% 올라 5,650대 강세 출발…코스닥도 상승

(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 코스피가 11일 장 초반 2% 넘게 오르며 5,650대로 상승 출발한 11일 오전 서울 중구 하나은행 본점에 코스피와 코스닥 원/달러 환율이 표시되고 있다. 코스피는 전장보다 126.13포인트(2.28%) 오른 5,658.72로 개장해 오름폭을 조절하고 있다. 코스닥은 17.06포인트(1.50%) 오른 1,154.74이며 원/달러 환율 4.8원 오른 1,474.0원이다.2026.3.11 kjhpress@yna.co.kr

코스피가 11일 장 초반 2% 넘게 오르며 5,650대로 상승 출발했다.



이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 125.57포인트(2.27%) 오른 5,658.16이다.



지수는 전장보다 126.13포인트(2.28%) 오른 5,658.72로 개장해 오름폭을 조절하고 있다.



같은 시각 코스닥은 17.06포인트(1.50%) 오른 1,154.74다.

