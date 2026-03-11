구리값 오르자 또 사라졌다… ‘교량 이름표’ 850개 훔친 40대

교량 254곳서 교명판 떼어내

고물상에 팔아 4000만원 챙겨

피해 복구 비용 약 6억원 추산

구리 가격 급등을 노리고 교량 이름표 수백 개를 훔친 40대가 경찰에 붙잡혔다.

전남 장흥경찰서는 절도 혐의로 40대 남성 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 11일 밝혔다.

교량 이름표 850여 개를 훔쳐 고물상에 팔아 4천만원을 챙긴 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 지난해 12월부터 약 한 달 동안 전남도와 전북도 일대를 돌아다니며 교량 254곳에 설치된 ‘교명판’ 850여 개를 훔친 혐의를 받고 있다.

교명판에는 교량 이름과 설계 하중 등 교량 관련 정보가 담겨 있는데, A씨는 공구를 사용하면 비교적 쉽게 떼어낼 수 있다는 점을 노려 범행한 것으로 조사됐다. 특히 범행 장소에 도착하면 폐쇄회로(CC)TV 설치 여부를 먼저 확인한 뒤 감시가 없는 방향을 골라 교명판을 떼어낸 것으로 드러났다.

A씨는 훔친 교명판을 광주시의 한 고물상에 판매해 약 4000만원을 챙긴 것으로 조사됐다.

경찰은 교명판 재설치 등 원상복구 비용까지 고려하면 피해액이 약 6억원에 달할 것으로 보고 있다. 경찰은 또 A씨로부터 교명판을 매입한 고물상 관계자 등 6명을 업무상과실 장물취득 혐의 등으로 입건했다. 경찰은 수사를 마무리하는 대로 관련자들을 검찰에 송치할 방침이다.

한편 최근 구리 가격이 급등하면서 금속 절도 사건이 잇따르고 있다. 앞서 전남 신안군과 무안군, 해남군 일대에서는 전봇대 전선에 포함된 구리를 노리고 약 6000만원 상당의 전선을 훔친 50대가 경찰에 검거되기도 했다.

구리 가격은 올해 1월 런던금속거래소 기준 톤당 약 1만4000달러 수준까지 치솟으며 사상 최고치를 기록했다.