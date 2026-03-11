‘자산 1230조’ 머스크, 2년 연속 세계 최고 부자 등극…이재용 95위

포브스 선정 세계 부자 1위…2, 3위 구글 공동 창업자

이재용 삼성전자 회장 자산 270억 달러…전체 95위

자산 규모 1000조원을 넘긴 일론 머스크가 2년 연속으로 세계 최고 부자 자리에 올랐다.

일론 머스크 테슬라 CEO. EPA=연합뉴스

미국 경제전문매체 포브스는 10일(현지시간) 전 세계 억만장자 순위를 발표하며 테슬라·스페이스X를 이끄는 머스크 최고경영자(CEO)가 8390억 달러(약 1237조원)로 1위라고 전했다.

머스크의 자산 규모는 지난해 3420억 달러에서 1.5배나 상승했다. 포브스에 따르면, 집계 이후 처음으로 자산 규모 8000억 달러를 넘긴 주인공이 됐다.

구글 공동창업자인 래리 페이지(2570억 달러)와 세르게이 브린(2370억 달러)이 2위와 3위로 뒤를 이었다.

그 뒤로는 아마존의 수장 제프 베저스(2240억 달러), 메타 창업자 겸 CEO 마크 저커버그(2220억 달러) 순으로 자산이 많았다.

이밖에 젠슨 황 엔비디아 CEO가 1540억 달러로 8위, 세계적인 투자자 워렌 버핏이 1490억 달러로 9위에 올랐다.

한국인 중에선 이재용 삼성전자 회장이 270억 달러로 가장 높은 95위에 자리했다.

포브스는 “인공지능(AI)의 폭발적인 성장과 재정 정책 덕분에 올해 세계 억만장자 명단에 역대 최다인 3428명의 기업가, 투자자, 상속인이 올랐다”며 “이는 전년 대비 400명 더 많은 수치”라고 설명했다.

한편, 포브스는 이달 1일 주가와 환율을 기준으로 억만장자 자산 규모를 추정하고 순위를 매겼다.