'X의 사생활' 김구라 "이혼은 끝이 아닌 또 다른 시작"…이혼 경험담 고백

17일 TV CHOSUN 'X의 사생활' 첫 방송

MC 김구라, 장윤정

방송인 김구라가 자신의 이혼 경험담을 공개한다.

김구라는 오는 17일 첫 방송되는 이혼한 전 배우자의 일상을 지켜보는 리얼 관찰 프로그램 TV CHOSUN 'X의 사생활'에서 MC로 프로그램을 이끈다.

방송인 김구라. MBC '라디오스타'

TV CHOSUN 'X의 사생활'은 한때 누구보다 가까웠지만 이제는 '남보다 못한 사이'가 된 두 사람이 각자의 삶을 살아가는 모습을 통해 관계가 끝난 뒤에도 남아 있는 감정과 변화의 과정을 조명한다.

방송은 MC 김구라와 장윤정을 중심으로 패널 천록담, 정경미가 합류해 프로그램을 진행한다.

김구라는 "새로운 프로그램에 함께하게 돼 기쁘다"며 "이혼과 재혼을 모두 겪은 만큼 출연자들의 마음에 공감하고 현실적인 조언을 전할 수 있을 것 같아 의미 있게 받아들였다"고 합류 소감을 전했다.

이어 "이혼이 끝이 아니라 또 다른 시작이 될 수 있다는 점을 보여주고 싶다. 제 경험을 솔직하게 나누고 싶다는 마음도 컸다"고 덧붙였다.

TV CHOSUN 'X의 사생활' 출연진. (왼쪽부터) 김구라, 천록담, 정경미, 장윤정. TV CHOSUN

장윤정 또한, 프로그램 취지에 공감하며 "관찰 예능을 해 보고 싶었다. 결혼 14년 차로서의 경험을 바탕으로 공감과 위로를 전할 수 있을 것 같다고 생각했다"면서 "이혼을 단순히 결혼생활의 끝으로만 보지 않고, 관계를 정리해가는 하나의 과정으로 바라보는 기획 의도가 인상적이었다"고 말했다.

실제 이혼 과정을 경험한 김구라는 "이혼은 누구에게나 큰 스트레스가 되는 경험이지만 새로운 삶을 시작하는 과정에서 유머와 따뜻한 조언이 도움이 될 수 있다고 생각한다"며 MC로서의 책임감도 드러냈다.

그러면서 김구라는 "이혼은 단순히 누군가의 잘못만으로 결정되는 일이 아니라 여러 상황 속에서 이뤄지는 선택일 수 있다. 서로를 응원하는 모습에서 따뜻한 울림을 느끼실 것"이라고 전했다.

한편, 'X의 사생활'은 오는 17일 오후 10시 TV CHOSUN에서 첫 방송된다.