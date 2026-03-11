"불법 도박사이트가 대포통장으로 외국인 계좌 사용"…경찰 수사

한 불법 도박 사이트가 외국인 명의의 국내 계좌를 대포통장으로 이용하고 있다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.



경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 지난 10일 한 시민단체로부터 A 사이트에 대한 전자금융거래법 위반 등 혐의 고발장을 접수했다고 11일 밝혔다.



해당 시민단체는 해외 불법 도박 사이트인 A 사이트가 유학생을 비롯한 외국인 150여명의 국내 계좌를 대포통장으로 삼아 도박 자금 입금처 등으로 이용했다고 주장했다.



비교적 저렴한 비용으로 대포통장을 확보하기 위해 외국인을 겨냥하며 계좌 대여 시 수십만원을 지급하겠다고 홍보했다는 내용이다.



아울러 서울경찰청이 지난해 축구선수 손흥민 등 유명인의 '딥페이크' 영상을 만들고 강원랜드를 사칭한 혐의로 한 불법 도박 운영 조직을 수사 중인 가운데, A 사이트가 해당 조직과 연관돼있다고도 주장했다.



고발인 측은 "해당 사이트는 전 세계적으로 26만명 이상의 이용자를 둔 것으로 추정된다"며 "미성년자도 쉽게 이용할 수 있어 제재가 시급하다"고 말했다.



경찰 관계자는 "고발장 내용을 들여다보고 있는 단계"라며 "향후 자세한 사건 경위에 대해 조사할 방침"이라고 말했다.

<연합>