金총리 "새만금·전북 대혁신 역사적 의미…지방성장 출발"

총리실 주도로 새만금청·현대차 공동회의…"책임감 있게 추진"

김민석 국무총리는 11일 현대차그룹이 9조원을 투자하기로 한 전북 새만금 개발사업을 두고 "매우 큰 역사적 의미가 있다"고 평가했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 '새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF)' 첫 회의를 시작하며 이같이 말했다.

 

김민석 국무총리가 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 새만금·전북 대혁신TF 킥오프 회의에서 모두발언을 하고 있다.
그는 "정부가 국민과 함께 시작하는 첨단주도 성장과 지방주도 성장, 새로운 혁신 성장의 첫 구체적인 출발이 새만금과 전북에서 되는 것"이라며 "교육과 교통, 인력 양성, 정주 여건 개선 등 혁신적인 개선과 보완을 해내야 한다"고 했다.

이어 "대통령께서도 이 문제에 대해 총리실이 책임감을 갖고 챙기겠다고 말씀을 드리니 '적극적이고 전면적으로 지원해서 성과를 내도록 하자'는 말씀을 해주셨다"며 "행정통합과 메가시티, 규제개혁, '서울대 10개 만들기' 등 종합적 지원을 책임지는 입장에서 책임감 있게 추진해 가겠다"고 약속했다.

김 총리는 "각 부처에 '새전대'(새만금·전북 대혁신 TF의 줄임말) 담당자를 지정해 '초 속도전'으로 추진하겠다"며 "종합지원계획을 조속히 수립해 가능한 것은 5월부터 실행할 수 있도록 해달라"고 지시했다.

정부는 TF를 중심으로 수소에너지·로봇 관련 규제를 개선하고 세제·보조금 등 각종 혜택을 부과하며, 전력·도로 등 인프라 구축을 지원하는 방안을 검토할 예정이다.

이날 회의에는 김의겸 새만금개발청장과 장재훈 현대차그룹 부회장이 직접 참석했고, 교육부·행정안전부·국토교통부·산업통상부·기후에너지환경부·과학기술정보통신부 등 정부 부처 고위 관계자들도 다수 배석했다.

현대차그룹은 올해부터 2029년까지 새만금 지역에 9조원을 단계적으로 투자해 인공지능(AI)·로봇·에너지를 아우르는 혁신성장거점을 구축하겠다는 프로젝트를 지난달 27일 발표했다.

