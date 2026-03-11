"가짜뉴스 폐해"·"근거없는 낭설"…與, '공소취소 거래설' 비난

김어준 유튜브發 의혹 제기 정면대응…"저널리즘 원칙 저버려"

"대통령 흔들기 불쾌"…국힘 특검 요구엔 "음모론으로 공격, 자성해야"

더불어민주당은 11일 김어준씨 유튜브 채널에서 제기된 이른바 '공소취소 거래설'에 대해 근거 없는 음모론이자 낭설이라며 강하게 비판했다.



친여 성향 유튜브에서 흘러나온 주장을 두고 국민의힘까지 가세해 이슈화를 시도하자 적극 대응에 나선 모습이다.

더불어민주당 이언주 최고위원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 정청래 대표(오른쪽)의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

친명(친이재명)계 이언주 최고위원은 이날 인천 강화평화전망대에서 열린 최고위에서 "국민의힘이 지라시 수준도 안 되는 음모론을 근거로 공소 취소 거래설을 퍼뜨리며 이재명 대통령을 공격하고 있다"며 "절대 용납할 수 없다"고 규탄했다.



이 최고위원은 "검찰의 공소 취소가 일부 검찰 간부와의 거래로서 이뤄진다는 것은 수많은 검찰의 공소권 남용을 무시하는, 정말 이루 말할 수 없는 잔인한 얘기이자 뻔뻔한 얘기"라며 "제대로 알지도 못하면서 거래를 운운하는 사람들은 고개를 숙이고 자숙해야 한다"고 지적했다.



그러면서 "'아무말 대잔치'로 말을 만들어내고 음모론을 그대로 인용해 대통령과 정부를 공격하는 국민의힘은 자성해야 한다"며 "윤석열 검찰로 인한 피해사례에 석고대죄해도 모자랄 국민의힘이 어디 큰소리 치느냐"고 성토했다.



이어 "가짜뉴스의 폐해를 근절하는 대책, 통제되지 않은 사각지대에 놓인 뉴미디어에 대한 대책도 심각하다"며 "당과 국회 차원에서 철저히 대책을 세우겠다"고 강조했다.



한정애 정책위의장은 페이스북 글을 통해 "한 유튜브에서 제기된 공소취소 거래설은 황당함을 넘어 기가 막힌다"며 "검증 불가능한 익명 제보를 '팩트'로 포장해 공론장에 유통했다는 점에서 저널리즘의 기본 원칙을 저버린 것"이라고 비판했다.



이어 "검찰개혁 논쟁이라는 정치적 맥락 안에서 특정 주장을 강화하기 위해 전략적으로 활용됐을 가능성을 배제하기 어렵다"며 "화가 치밀어 오른다"고 말했다.



전용기 원내소통수석부대표 역시 SBS 라디오에서 "근거 없는 낭설로 대통령을 흔들어선 안 된다"며 "굉장히 불쾌하다"고 했다.



이 같은 대응은 이 대통령이 밝힌 개혁 원칙과 당내 검찰개혁 관련 토론의 본질이 근거를 알 수 없는 의혹으로 굴절되는 것을 차단하기 위한 차원으로 풀이된다.



아울러 국민의힘이 이런 주장에 대한 특검을 요구하는 등 쟁점화를 시도하는 데 대한 대응 목적도 있어 보인다.



동시에 민주당은 검찰의 이른바 조작기소 의혹과 관련한 국정조사 추진에도 더욱 속도를 냈다.



'윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위'는 이날 국회 의안과에 대장동 사건 등의 검찰 수사·기소 과정에 대한 국조 요구서를 제출했다.



국조 대상은 ▲ 대장동 개발비리 의혹 사건 ▲ 위례 신도시 개발비리 의혹 사건 ▲ 김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건 ▲ 쌍방울 대북송금 사건 ▲ 부동산 등 통계 조작 의혹 사건 ▲ 서해 공무원 피격 사건 ▲ 윤석열 전 대통령의 부산저축은행 수사무마 의혹을 보도한 언론인 기소 사건에 대한 검찰의 수사·기소 과정이다.



민주당은 이 대통령과 측근, 문재인 정부 인사 등과 관련된 이 사건들이 윤석열 정권 때 검찰에 의해 조작 기소된 의혹이 있다고 보고 있다.



국조를 통해 조작 의혹의 실체가 드러나면 검찰은 이 대통령 관련 사건의 공소를 취소해야 한다는 게 민주당의 입장이다.

<연합>