이소라, 여덟 번째 봄의 기록…5월 단독 공연 '봄의 미로'

싱어송라이터 이소라가 여덟 번째 봄의 기록을 써 내려간다.

11일 공연 제작사 NHN링크(대표 왕문주)에 따르면, 이소라는 오는 5월 2~3일 서울 회기동 경희대학교 평화의전당에서 '2026 이소라 여덟 번째 봄 콘서트 - 봄의 미로'를 연다.

이소라. 에르타알레 엔터테인먼트 제공

이번 공연은 '봄의 미로'라는 타이틀에 걸맞은 무대 연출과 풍성한 사운드를 예고했다. 5인조 밴드와 16인조 스트링 오케스트라가 합을 맞춘다.

이소라의 봄 시즌 브랜드 공연은 매년 높은 화제성을 기록해 왔다. 지난해 3월 열린 '봄 밤 핌' 콘서트는 예매 시작 하루가 채 되지 않아 4회 공연 전석이 매진됐다.

공연에 앞서 팬들과의 접점도 넓힌다. 이소라는 데뷔 후 처음으로 개설한 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 '이소라의 첫봄'을 선보인다. 매주 금요일 공개되는 이 프로그램은 동료 아티스트들과 음악적 교감을 나누는 토크 콘텐츠다.

오는 13일 오후 9시 첫 방송에는 크리에이터 겸 배우 문상훈이 게스트로 출연한다. 공연 티켓 예매는 이 콘텐츠 공개 당일인 오후 8시부터 티켓링크를 통해 가능하다.

이소라는 보컬 그룹 '낯선 사람들' 멤버로 1993년 1집 앨범 '낯선 사람들'을 발매하며 데뷔했다. 1995년 솔로로 전향, '난 행복해'를 시작으로 '청혼', '그대안의 블루', '제발', '내곁에서 떠나가지 말아요', '기억해 줘', '바람이 분다', '트랙(Track) 9' 등 수많은 명곡을 발표했다. 그룹 방탄소년단의 슈가가 피처링한 '신청곡'으로 국내외 주요 음원차트에서 정상을 차지하기도 했다. 드라마 '슬기로운 의사생활' OST '바람이 부네요'도 인기를 누렸다.

<뉴시스>