윤권근 대구시의원 “대구시 신청사 건립 등 차질 없어야”

대구시의회는 경제환경위원회 소속 윤권근 의원(달서구5)이 11일 열린 제323회 임시회 제2차 본회의에서 시정질문을 통해 신청사 건립의 차질 없는 추진과 두류공원의 제1호 국가도시공원 지정을 위한 대구시의 적극적인 대응과 치밀한 전략 마련을 촉구했다고 밝혔다.

윤 의원에 따르면, 대구시 신청사 건립 사업비는 애초 3312억원에서 4500억원으로 약 1200억원 가량 증액됐다. 일정 지연과 예산 증액을 막기 위해 전문적인 건설사업관리(CM) 도입 검토를 제주문했다. 공유재산 매각을 통한 재원 확보 계획이 제대로 이행되지 않을 경우를 대비한 선제적인 대안 마련도 당부했다.

윤권근 대구시의원. 대구시의회 제공

신청사 설계와 관련해서도 대구의 정체성인 2∙28 민주운동의 역사성을 담아 28층 라운지를 상징적 공간으로 조성하고, 사업 지연으로 재산권 침해를 겪고는 인근 주민들을 위한 토지거래허가구역 범위 축소 등을 제안했다.

윤 의원은 대구∙경북 행정통합 논의와 관련해 통합 체제에서도 신청사가 대등한 행정 거점으로 유지해야 한다는 명확한 원칙을 세울 것을 주문했다. 그는 “향후 통합의회가 신청사 부지에 들어설 가능성에 대비해 본설계 과정에서 이를 고려한 동선 계획이나 가설계를 선제적으로 반영해 불필요한 설계 변경과 사업 지연을 방지해야 한다”고 강조했다.

‘제1호 국가도시공원’ 지정을 놓고 인천, 부산, 광주 등 다른 지자체와의 경쟁 상황을 언급하고 대구시의 안일한 대응도 지적했다. 윤 의원은 현 두류공원의 5대 시설률은 38.37%로, 법적 기준인 20% 이하를 크게 초과해 공모 심사 시 감점 요인이 될 수 있다고 지적하고, 이에 대한 구체적인 자구책을 요구했다.

또한, 국가도시공원 지정을 위해 기존 용역에 추가한 예산 1억 원을 내실 있는 타당성 조사와 차별화한 마스터플랜 수립이 불가능하다고 꼬집으며, 추경을 통한 즉각적인 예산 확보와 함께 이월드 주변 도로 지하화 등 인프라를 연계한 거시적 청사진 제시를 촉구했다.

윤권근 의원은 “신청사 건립과 국가도시공원 지정은 대구의 미래 100년을 결정지을 핵심 사업”이라고 강조하고 “대구 시민과의 약속인 올해 12월 착공 목표가 지연되지 않도록 시가 무거운 책임감을 가지고 행정 역량을 총동원해야 한다”고 말했다.