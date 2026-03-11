이개호 의원, 경선 불참…전남·광주 통합시장 판 흔들리나

전남 담양·함평·영광·장성 지역구의 이개호 국회의원이 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 경선에 참여하지 않겠다는 뜻을 공식적으로 밝혔다.

이 의원은 11일 성명을 내고 “통합특별시의 성공적인 출범과 호남의 더 큰 도약을 위한 구체적인 비전을 마련하며 쉼 없이 달려왔지만, 저의 발걸음은 여기서 멈춘다”고 말했다.

이개호 국회의원. 의원실 제공

경선 불참의 핵심 이유로는 당이 확정한 경선 방식을 들었다. 이 의원은 당초 공천관리위원회가 전남·광주 통합 선거구 유권자들이 후보들을 충분히 검증할 수 있도록 시민공천배심원제 도입을 건의했지만, 당 지도부가 이를 받아들이지 않고 통합지역의 특수성을 반영하지 않은 채 다른 지역과 동일한 경선 방식을 확정한 데 대해 깊은 유감을 표명했다.

그는 당 최고위원회의 결정을 존중한다면서도 “제가 계속 경선에 참여하는 것은 현행 경선 방법의 정당성을 스스로 인정하는 것이 되기 때문에, 원칙을 지켜온 저로서는 받아들이기 어려웠다”고 심경을 밝혔다.

이 의원은 비록 시장 경선 도전은 멈추지만 “호남의 대전환과 지역 발전을 향한 저의 충정은 결코 변함이 없으며, 통합특별시의 성공적인 안착을 위해 묵묵히 헌신하겠다”고 강조했다.

그러면서 “그동안 시·도민과 당원 동지들이 분에 넘치는 지지와 성원을 보내주셨음에도 기대에 부응하지 못한 것은 저의 부족함 때문”이라며 “진심으로 송구하고 감사드린다”고 덧붙였다.