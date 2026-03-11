최혁진 의원, 김영수 문체부 1차관 만나 ‘원주 문화정책 현안 등 논의’

강원 원주 출신인 국회법제사법위원회 소속 최혁진 의원은 11일 김영수 문화체육관광부 제1차관을 만나 원주 지역의 주요 문화정책 현안과 문화 인프라 발전 방안 등에 대해 의견을 나누고, 정부 차원의 정책 검토와 지원 필요성을 전달했다고 밝혔다.

최 의원은 이날 면담에서 문화체육관광부가 원주시 문화도시 정책과 관련 사업을 추진해 왔지만, 이에 상응하는 가시적인 정책 성과가 충분히 나타나지 않고 있는 점을 문제로 지적했다.

또 법정 문화도시 사업 평가 등으로 정책 추진 기반과 체계가 저평가 되면서 문화도시 정책의 실효성과 지속성에 대한 우려가 제기되고 있는 상황도 함께 언급했다.

이에 최 의원은 먼저 원주 가톨릭센터의 역사적 가치에 대한 체계적인 조사와 함께 국가등록문화유산 지정 검토가 필요하다고 제시했다. 아울러 원동성당과 가톨릭센터를 연계한 민주화·사회운동 역사 전시 및 아카이브 공간 조성과 민주주의·인권 관련 교육·문화 프로그램 지원 등을 문화체육관광부가 검토해 줄 것을 요청했다.

최혁진 의원이 11일 김영수 문화체육관광부 제1차관을 만나 원주 지역의 주요 문화정책 현안 등에 대해서 이야기 나누고 있다. 최 의원실 제공

최 의원은 원주 문화도시 정책과 관련해 중앙정부 차원의 정책 지원 필요성도 강조했다. 특히 원주가 2019년 유네스코 창의도시 네트워크 ‘문학 창의도시’로 지정된 도시이자 소설 ‘토지’의 작가 박경리 선생의 집필지라는 문화적 자산을 갖고 있는 만큼, 2026년 박경리 선생 탄생 100주년을 계기로 문학도시 정책과 문화도시 사업이 보다 체계적으로 추진될 수 있도록 문화체육관광부의 협력과 지원을 요청했다.

최 의원은 향후 추진될 공공기관 2차 이전과 관련해 문화체육관광부 산하 문화 분야 공공기관의 원주 이전 필요성도 함께 제기했다. 그는 원주 혁신도시의 공공기관 이전 경험과 지역 문화 기반을 고려할 때 문화 관련 공공기관 이전이 지역 문화생태계와 문화산업 발전에도 기여할 수 있는 만큼 정부 차원의 적극적인 검토가 필요하다고 강조했다.

이에 대해 김영수 문화체육관광부 제1차관은 원주 가톨릭센터의 역사적 의미와 원주 문화도시 정책의 중요성에 공감하며, 관계 부처 및 지자체와 협력해 관련 정책과 지원 방안을 검토하겠다는 입장을 전했다.

최 의원은 “원주의 민주화 역사와 문화 자산은 지역의 이야기를 넘어 대한민국 민주주의와 문화 발전의 중요한 자산”이라며 “문화유산 보존과 문화도시 정책, 공공기관 이전 논의가 함께 추진되어 원주가 민주주의 역사와 문화·문학이 살아 있는 도시로 발전할 수 있도록 국회에서도 지속적으로 챙기겠다”고 말했다.