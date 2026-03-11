코스피, 1%대 올라 이틀 연속 상승 마감…코스닥은 약보합

코스피가 11일 1% 넘게 올라 5,600대로 마감하며 이틀 연속 상승했다.



이날 코스피는 전장보다 77.36포인트(1.40%) 오른 5,609.95에 장을 마쳤다.

코스피가 1% 넘게 올라 5,600대로 마감한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 77.36포인트(1.40%) 오른 5,609.95에 장을 마쳤다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 126.13포인트(2.28%) 오른 5,658.72로 개장해 오름폭을 줄였다.



코스닥 지수는 0.85포인트(0.07%) 내린 1,136.83으로 종료했다.

<연합>