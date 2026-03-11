코스피, 1%대 올라 이틀 연속 상승 마감…코스닥은 약보합 입력 : 2026-03-11 15:54:33 수정 : 2026-03-11 15:54:32 구글 네이버 유튜브 코스피가 11일 1% 넘게 올라 5,600대로 마감하며 이틀 연속 상승했다. 이날 코스피는 전장보다 77.36포인트(1.40%) 오른 5,609.95에 장을 마쳤다. 코스피가 1% 넘게 올라 5,600대로 마감한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 77.36포인트(1.40%) 오른 5,609.95에 장을 마쳤다. 연합뉴스 지수는 전장 대비 126.13포인트(2.28%) 오른 5,658.72로 개장해 오름폭을 줄였다. 코스닥 지수는 0.85포인트(0.07%) 내린 1,136.83으로 종료했다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 김유향 이슈 나우 더보기 '트롯 왕자' 박지현, 초동 25만 장·전곡 차트인…첫 정규 앨범 활동 성료 소녀시대 유리, 강남구 성실 납세자였네…2026년 유공 납세자 표창장 수여