김성환 기후부 장관, 태양광·전기차 정책 현장 점검

김성환 기후에너지환경부 장관이 재생에너지 중심의 에너지 전환 추진현황을 점검하기 위해 주요 정책현장을 차례로 방문했다.

김 장관은 11일 재생에너지 확대와 에너지 전환 정책의 주요 현장인 시화호 조력발전소 증설 예정지, 시화 국가산단 내 지붕 태양광 설비, 기아차 오토랜드 화성공장(전기차 생산공장), 한국지역난방공사 전극보일러 실증지 등 4곳을 방문했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 11일 서울 영등포구 소재 한국전력 남서울본부에서 열린 중동상황 관련 에너지안보 점검 회의를 주재하고 있다. 기후에너지환경부 제공

최근 중동 정세 불안으로 국제 에너지 시장의 변동성이 커지면서 에너지 안보의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 이번 현장 방문은 오전 중동 상황 점검회의에 이은 후속 조치로, 반복되는 에너지 위기를 근본적으로 해결하기 위해 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 가속화하고자 마련됐다.

조수 간만의 차이를 이용해 전력을 생산하는 시화호 조력발전소는 설비용량 254메가와트(MW)를 갖춘 세계 최대 규모의 조력발전소다. 약 50만 가구가 사용할 수 있는 전력 생산 규모다. 2011년부터 운영 중이다.

현재 시화호 조력발전소는 기후변화에 따른 물 재해(홍수)를 예방하고 재생에너지 생산을 확대하기 위해 수문 6문과 수차발전기 4기(102MW)를 추가 설치하는 방안을 검토하고 있다.

시화 국가산단 내 유통단지인 스틸랜드에서는 옥상 등 산업단지의 유휴공간을 활용해 약 13MW 규모의 태양광 발전 설비를 구축하고 있다.

기아 오토랜드 화성공장은 전기차 핵심 생산 거점으로 육성 중인 공장이다. 현재 연간 약 10만 대 수준인 전기차 생산 능력을 2027년까지 20만 대 수준으로 확대하고, 약 20MW 규모로 구축된 자체 태양광 발전시설도 2~3배 이상 늘리는 등 재생에너지를 활용한 친환경 생산 체계를 구축할 계획이다.

김성환 기후부 장관은 “지정학적 위험이 커질수록 에너지 안보는 더욱 중요해진다. 재생에너지 중심의 에너지 전환은 더 이상 선택이 아니라 필수적인 과제”라며 “조력발전, 산업단지 태양광, 전기차 생산, 차세대 열에너지 기술 등 재생에너지 중심의 에너지 전환을 더욱 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 밝혔다.