코스피, 1%대 올라 이틀 연속 상승 마감…코스닥은 약보합

기관도 이틀째 순매수 흐름으로 지수 견인…개인과 외국인은 손잡고 '팔자'

오후 들어 이란전쟁 우려 재부각에 상승세 더뎌져…코스닥도 장후반 하락 전환

코스피가 11일 1% 넘게 올라 5,600대로 마감하며 이틀 연속 상승했다.



이날 코스피는 전장보다 77.36포인트(1.40%) 오른 5,609.95에 장을 마쳤다.

11일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 77.36포인트(1.40%) 오른 5609.95에 마감했다. 코스닥 지수는 0.85p(0.07%) 내린 1136.83, 달러·원 환율은 2.7원 내린 1466.5원을 기록했다.

지수는 전장 대비 126.13포인트(2.28%) 오른 5,658.72로 개장해 오후 들어 이란 전쟁 관련 우려가 다시 커지면서 오름폭을 줄였다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 2.7원 내린 1,466.5원을 나타냈다.



유가증권시장에서 기관이 홀로 7천856억원 매수 우위를 보였다.



중동 사태가 본격화하며 지난달 27일 이후로는 줄곧 순매도하던 기관이 전날 순매수 전환해 이틀째 매수세를 이어가며 지수를 견인했다.



반면 개인과 외국인이 각각 5천247억원과 2천418억원 순매도하며 지수의 상승을 제한했다.



코스피200선물시장에서는 개인이 2천264억원 순매수했다.



외국인과 기관은 각각 1천261억원과 1천369억원 순매도했다.



간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 전쟁이 지속되는 가운데 원유 공급에 대한 상반된 신호에 혼조세로 마감했다.



나스닥종합지수가 0.01% 올랐지만, 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 각각 0.07%, 0.21% 내렸다.



한편 엔비디아(1.16%), 테슬라(0.14%), 애플(0.37%) 등 주요 기술주는 강세였다.



소프트웨어 기업 오라클은 장 마감 후 시장 전망치를 웃도는 3분기 매출을 발표하며 시간 외 거래에서 한때 8% 넘게 급등하기도 했다.



국내 증시도 중동 사태 이후의 하락분을 점차 만회하며 변동폭을 줄여가는 모양새다.



대신증권[003540] 이경민·정해창 연구원은 "낙폭 과대 인식에 따라 미국 반도체 기업들을 중심으로 주가 회복했다"며 "이번 에너지 공급 지연 사태에서 최대 피해국으로 지목되었던 대만, 일본 증시와 함께 코스피도 반등을 이어가는 중"이라고 덧붙였다.



다만 이날 시장은 장후반 상승 모멘텀이 약해진 모습이었다.



허재환 유진투자증권[001200] 연구원은 연합뉴스와의 통화에서 "오전에는 국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 제안 소식과 오라클의 실적이 긍정적 영향을 미쳤지만, 오후 들어서는 (이란의 호르무즈해협) 기뢰 관련 뉴스가 낙관론을 희석한 것으로 보인다"고 말했다.



허 연구원은 "중동 사태가 장기화할 것이라는 불안감이 시장에 계속 남아 있었던 것 같다"고 분석했다.



삼성전자[005930]는 1.12% 오른 19만원에 거래를 마쳤다. 이날 2.71% 급등하며 출발했지만, 장후반 등락을 거듭하다 상승 마감했다.



삼성전자 우선주[005935]도 이날 3.27% 오른 채 장을 마쳤다.



SK하이닉스[000660]는 1.81% 오른 95만5천원에 마감했다.



시가총액 상위 종목 중에서는 현대차[005380](0.95%), LG에너지솔루션[373220](0.68%), 삼성바이오로직스[207940](4.08%), SK스퀘어[402340](1.99%) 등이 상승 마감했다.



반면 한화에어로스페이스[012450](-3.09%)와 두산에너빌리티[034020](-1.46%) 등은 내렸다.



업종별로는 증권(7.53%)과 보험(4.37%)이 지수 상승을 주도했다. 이 외로도 섬유·의류(3.75%), 금융(3.25%), 유통(2.84%) 등이 올랐다.



IT서비스(-0.20%)와 기계·장비(-1.17%)는 내렸다.



코스닥 지수는 0.85포인트(0.07%) 내린 1,136.83으로 종료했다.



지수는 17.80포인트(1.56%) 오른 1,155.48로 출발했지만, 장후반 상승과 하락 전환을 반복하다 약보합으로 마감했다.



이날 코스닥 시장에서 외국인은 822억원 순매도했다. 기관은 장중 순매도 전환해 이날 1천274억원 매도 우위를 보였다.



개인은 2천568억원 순매수했다.



에코프로[086520](-1.76%), 에코프로비엠[247540](-2.71%), 알테오젠[196170](-4.13%), 삼천당제약[000250](-1.53%) 등 코스닥 시가총액 상위종목 대다수가 내렸다.



펩트론[087010](4.50%)과 보로노이[310210](2.81%) 등은 올랐다.



유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 26조3천98억원과 16조4천964억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 19조2천602억원이다.

<연합>